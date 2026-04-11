В этом году может выйти новая игра во вселенной "Ходячих мертвецов"

Генеральный директор 5th Planet Games Марк Стэйнджер поделился новостями о будущем компании в годовом отчёте:

Заглядывая чуть дальше в 2026 год, мы увидим релиз новой игры во вселенной Ходячие Мертвецы — сделка по совместному финансированию этого проекта была подписана нами еще осенью 2024 года.

Работа ведется с Skybound LLC (компания, владеющая правами на Invincible и TWD). Релиз планируется после выхода Invincible VS (30 апреля).

Вряд ли стоит ждать прямого продолжения серии от Telltale. Помимо неё, во вселенной TWDG выходило множество игр, большинство из которых не получили особой популярности. Однако есть надежда, что новый проект Skybound и 5th Planet Games будет выделяться на их фоне.

Во-первых, на LinkedIn студия размещала объявление с поиском специалистов под сюжетно-ориентированную игру.

Во-вторых, с тех пор как 5th Planet Games сотрудничают с Skybound, они окончательно забросили создание мобильных игр.



