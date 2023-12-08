The Walking Dead: Betrayal закрывается менее чем через три месяца после запуска в раннем доступе

После того как почти три месяца назад игра была запущена в раннем доступе, Skybound Games и Other Ocean Interactive объявили о прекращении разработки The Walking Dead: Betrayal, и в начале следующей недели проект будет удален из Steam.
В новом блоге Skybound Games сообщила, что The Walking Dead: Betrayal будет удалена из магазина Steam 11 декабря. К 15 декабря игра будет полностью закрыта. Те, кто приобрел игру, смогут получить полный возврат средств.
"Несмотря на упорный труд, вложенный в игру, мы не смогли найти способ создать энергичное сообщество предателей, которое мы изначально задумывали", - написала Skybound Games в блоге.
Анонсированная в июле этого года на San Diego Comic-Con, The Walking Dead: Betrayal - это многопользовательская игра, в которой до восьми выживших сражаются с нежитью. В The Walking Dead: Betrayal основное внимание уделяется социальному обману и выживанию. Игрокам предстоит решить, хотят ли они обманывать других выживших или работать вместе с ними, чтобы выжить в условиях апокалипсиса.
Естественно, такой проходняк!)))))