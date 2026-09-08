Сценаристы The Walking Dead: Saints & Sinners не знали базового лора и навязывали стерильную мораль постапокалипсису

Один из самых авторитетных ролевых сценаристов индустрии Крис Авеллон в интервью для канала Bonghoul подверг жесткой критике практику использования писательских комнат в геймдеве. Ветеран, создававший сюжеты для Fallout: New Vegas и Star Wars: Knights of the Old Republic 2, поделился личным опытом работы над VR-проектом The Walking Dead: Saints & Sinners, где коллективный метод сочинительства буквально за пару дней уничтожил многообещающую нарративную основу.

По словам разработчика, ранее ему не доводилось участвовать в писательских комнатах ни в кино, ни на телевидении, ни в игровой индустрии. Сама идея перенести голливудский формат в разработку игр казалась непривычной, но изначально процесс выглядел многообещающе. Ведущий сценарист The Walking Dead: Saints & Sinners подготовил подробное досье с колоритными персонажами, их предысториями и четкими арками развития, что искренне воодушевило Авеллона перед началом совместной работы.

Однако уже через 1.5 дня от оригинального авторского видения не осталось и следа. Коллектив из 6 или 7 сценаристов начал хаотично тянуть повествование в разные стороны, заваливая проект противоречивыми идеями. Все уникальные черты героев были размыты в попытке найти усредненный компромисс, из-за чего проработанные персонажи превратились в блеклых статистов. Авеллон вспомнил позицию голливудского сценариста и режиссера Тейлора Шеридана, который принципиально отказывается от писательских комнат, и признался, что теперь полностью разделяет такой подход из-за банального правила о слишком большом количестве поваров на одной кухне.

Ситуация резко усугублялась тем, что многие участники писательской комнаты даже не потрудились изучить первоисточник. Авторы пришли на проект без понимания базового лора франшизы Роберта Киркмана и законов, по которым функционирует общество в условиях тотального постапокалипсиса.

Особенно показательным стал спор вокруг персонажа врача, совершавшего отталкивающие и аморальные поступки. Один из сценаристов категорично настаивал на том, что выжившие должны немедленно пустить такому доктору пулю в лоб. Авеллону пришлось буквально на пальцах объяснять коллеге недопустимость применения наивной современной морали к миру, где цивилизация уничтожена. Медицинские специалисты в этой вселенной являются исчезающей ценностью, навыки которых будут безвозвратно утрачены в ближайшие 10 или 20 лет.

Как подчеркнул геймдизайнер, в реалиях зомби-апокалипсиса ключевой вопрос заключается в том, какой уровень чудовищного поведения община готова терпеть ради шанса на выживание и спасение жизней. Попытки судить таких персонажей с точки зрения сытого обывателя показывают профессиональную непригодность и непонимание специфики сеттинга, что неизбежно приводит к созданию фальшивых и плоских историй.

В итоге Авеллон пришел к выводу, что писательские комнаты в игровой индустрии разрушают целостность драматургии и превращают самобытные замыслы в безликий продукт компромиссов. Несмотря на то что проект The Walking Dead: Saints & Sinners добрался до релиза и получил признание игроков, этот опыт укрепил сценариста во мнении, что слепое копирование сомнительных методов Голливуда лишь вредит сюжетным видеоиграм.