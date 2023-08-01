Дополнение Deep Threat для Wall World с новыми биомами, боссом-робопауком и многим другим выйдет 9 августа ©

Грядущий DLC Deep Threat для roguelite с защитой башни Wall World представит новые биомы, оружие и мета-обновления, таинственного босса-робопаука и другие дополнения к контенту, которые добавят как минимум 8 часов игрового времени. Wall World: Deep Threat будет доступна 9 августа в Steam.

Alawar Premium новый трейлер Wall World: Deep Threat, в котором вы увидите новый контент.

«Работая над Deep Threat, мы думали о том, чего хотят наши игроки и что еще мы хотим им рассказать о мире бесконечной Стены. Мы много думали о том, как подать эту историю и какую графику и механику использовать в повествовании, чтобы игрок мог получить полную картину придуманного нами мира. Мы постарались сделать это дополнение таким же интересным, как и основная игра, и приоткрыть завесу тайны перед игроком». - Степан Комаров, продюсер Wall World.

Wall World наполнен загадочным и фантастическим. По мере того, как игроки исследуют мир, они станут свидетелями смены биомов с различной погодой и раскроют тайны, копаясь в процедурно сгенерированных шахтах. В глубинах Стены лежат секреты, которые игроки должны раскрыть, и история, которая разворачивается по мере того, как они собирают необходимые ресурсы для улучшения своего робопаука и экзокостюма.

Копаясь в шахтах Стены и раскрывая тайны, игроки также должны бороться с полчищами врагов, готовых атаковать их робопаука и положить конец их исследованиям. Благодаря геймплею в жанре rogue-lite игроки смогут разблокировать улучшения для своего робопаука и своего экзокостюма, которые будут переноситься с каждым прохождением, когда они пытаются разобраться в том, что случилось с «другими» в мире.

Особенности Wall World: Deep Threat: