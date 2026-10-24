Построить город на гигантской стене - стратегия Wall World Strategy выйдет 11 ноября

У необычного рогалика Wall World появится ответвление, в котором вместо постоянных вылазок и сражений придётся заняться строительством целого поселения. Разработчики представили новый трейлер Wall World Strategy и объявили, что игра выйдет 11 ноября.

Действие вновь развернётся на поверхности бесконечной вертикальной стены. Только теперь игрокам предстоит не просто исследовать этот странный мир, а основать собственную колонию, постепенно расширять её и обеспечивать жителей всем необходимым.

Придётся добывать ресурсы, следить за населением, развивать инфраструктуру и организовывать оборону. Угрозы будут возникать регулярно, поэтому строительство придётся сочетать с подготовкой к нападениям. При этом исследование глубин Стены останется важной частью игрового процесса.

Wall World Strategy выйдет 11 ноября 2026 года на PC в Steam. В отличие от оригинальной Wall World, новинка сделает основной упор на управление поселением и стратегическое планирование.