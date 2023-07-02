Roguelite с защитой башни Wall World получит сюжетное дополнение Deep Threat ©

Приготовьтесь открыть для себя новые области за пределами Разлома в Deep Threat — загружаемом дополнении для копательного roguelite Wall World от Alawar Premium, которое расширяет знания вселенной. Wall World: Deep Threat будет доступна в Steam, Epic Games Store и GOG этим летом.

Приготовьтесь повысить уровень своего приключения, отправляясь за пределы Великого Разлома и погружаясь в неизведанные территории Стены. Приготовьтесь к адреналиновой схватке с невиданной ранее угрозой.

Находите скрытые биомы, открывайте новые технологии и раскрывайте секреты прошлого. Пришло время копать глубже, сражаться с монстрами и не оставлять камня на камне. Да начнется эпическое путешествие.