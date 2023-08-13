Wall World получила крупное дополнение Deep Threat с более 8 часами нового контента ©

Alawar Premium отметила непрекращающийся успех своей знаменитой вертикальной игры в жанре rogue-lite и «защиты башни» запуском насыщенного контентом дополнения Wall World: Deep Threat. С этим колоссальным обновлением игроки смогут продолжить раскапывать таинственную сюжетную линию, пересекая несколько новых биомов. В дополнение к новой сюжетной линии с новым боссом-робопауком, игроки могут разблокировать множество нового оружия и мета-улучшений, чтобы дать волю новым типам врагов, с которыми они столкнутся.

The Wall World: Deep Threat DLC продлевает игровой процесс как минимум на 8 часов, в результате чего общее время игры в сочетании с базовой игрой составляет существенные 20 часов. Это скромная оценка, учитывая реиграбельные аспекты игры в жанре roguelite.

Wall World наполнен загадочным и фантастическим. По мере того, как игроки исследуют мир, они станут свидетелями смены биомов с различной погодой и раскроют тайны, копаясь в процедурно сгенерированных шахтах. В глубинах Стены лежат секреты, которые игроки должны раскрыть, и история, которая разворачивается по мере того, как они собирают необходимые ресурсы для улучшения своего робопаука и экзокостюма.

Копаясь в шахтах Стены и раскрывая тайны, игрокам также придется сражаться с полчищами врагов, готовых атаковать их робопаука и положить конец их исследованиям. Благодаря игровому процессу в жанре rogue-lite игроки смогут разблокировать улучшения для своего робопаука и своего экзокостюма, которые будут переноситься с каждым прохождением, когда они пытаются разобраться в том, что случилось с «другими» в мире.