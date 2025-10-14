Сиквел Wall World готов к запуску - новые враги, улучшения и тайны Стены

Разработчик Alawar объявил дату релиза своего нового проекта — Wall World 2, сиквела популярной roguelite-игры с элементами tower defense, выйдет на PC через Steam 11 ноября. Игра сохраняет ключевую механику первой части, но добавляет расширенные возможности, улучшенные системы прогресса и более глубокий сюжет, обещая насыщенные действия и стратегические испытания.

Игроки возьмут под контроль робопаука с экзокостюмом, отправляясь исследовать процедурно сгенерированные шахты и поверхности Стены, улучшать навыки и снаряжение, а также защищаться от волн врагов в динамичных боях. Цель — раскрыть тайны Стены, выживая и совершенствуя своего боевого робота.

Сиквел предлагает больше взаимодействий с миром: новые типы монстров, аномалии с уникальными эффектами и разнообразные биомы. Впервые игроки смогут улучшать ноги робопаука — менять их на гусеницы или другие варианты, повышая скорость, маневренность и получая дополнительные бонусы под стиль игры. В центре игры находится Сферный город, где встречаются новые персонажи и открываются мощные технологии.

Ключевые особенности Wall World 2:

Добыча и исследование — процедурно сгенерированные туннели и шахты, где можно находить утраченные технологии и артефакты.

Прогрессивный roguelite — улучшение робопаука, экзокостюма и оружия между прохождениями.

Динамичный бой — защита от волн врагов на поверхности и в шахтах с разнообразным арсеналом.

Живой мир — биомы, ресурсы, аномалии и случайные события делают каждое прохождение уникальным.

Настройка и улучшение — прокачка мобильности, вооружения и костюма позволяет адаптировать робопаука под любой стиль игры.

С релизом 11 ноября Wall World 2 обещает стать ещё более захватывающим и стратегически насыщенным приключением для фанатов жанра.