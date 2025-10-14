ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wall World 2 11.11.2025
Экшен, Стратегия
3.8 5 оценок

Сиквел Wall World готов к запуску - новые враги, улучшения и тайны Стены

butcher69 butcher69

Разработчик Alawar объявил дату релиза своего нового проекта — Wall World 2, сиквела популярной roguelite-игры с элементами tower defense, выйдет на PC через Steam 11 ноября. Игра сохраняет ключевую механику первой части, но добавляет расширенные возможности, улучшенные системы прогресса и более глубокий сюжет, обещая насыщенные действия и стратегические испытания.

Игроки возьмут под контроль робопаука с экзокостюмом, отправляясь исследовать процедурно сгенерированные шахты и поверхности Стены, улучшать навыки и снаряжение, а также защищаться от волн врагов в динамичных боях. Цель — раскрыть тайны Стены, выживая и совершенствуя своего боевого робота.

Сиквел предлагает больше взаимодействий с миром: новые типы монстров, аномалии с уникальными эффектами и разнообразные биомы. Впервые игроки смогут улучшать ноги робопаука — менять их на гусеницы или другие варианты, повышая скорость, маневренность и получая дополнительные бонусы под стиль игры. В центре игры находится Сферный город, где встречаются новые персонажи и открываются мощные технологии.

Ключевые особенности Wall World 2:

  • Добыча и исследование — процедурно сгенерированные туннели и шахты, где можно находить утраченные технологии и артефакты.
  • Прогрессивный roguelite — улучшение робопаука, экзокостюма и оружия между прохождениями.
  • Динамичный бой — защита от волн врагов на поверхности и в шахтах с разнообразным арсеналом.
  • Живой мир — биомы, ресурсы, аномалии и случайные события делают каждое прохождение уникальным.
  • Настройка и улучшение — прокачка мобильности, вооружения и костюма позволяет адаптировать робопаука под любой стиль игры.

С релизом 11 ноября Wall World 2 обещает стать ещё более захватывающим и стратегически насыщенным приключением для фанатов жанра.

1
0
Wall World 2
11.11.2025
Комментарии:  0
Ваш комментарий