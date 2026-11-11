На площадке Steam состоялся релиз градостроительного симулятора выживания Wall World Strategy от компании Alawar

В цифровом сервисе Steam состоялся официальный релиз градостроительного симулятора выживания Wall World Strategy, разработанного и выпущенного компанией Alawar. Новинка кардинально меняет формат популярного рогалика 2023 года: вместо управления одиночным шахтерским шагоходом под руководство берется целое поселение колонистов, закрепившееся на гигантском отвесном обрыве бесконечной Стены.

Игровой процесс объединяет классический градостроительный менеджмент с элементами башенной защиты. Смотрителю колонии необходимо возводить жилые ячейки, прокладывать производственные цепочки вдоль вертикальной скалы, распределять электроэнергию и следить за настроением жителей. Нехватка продовольствия, аварии, перенаселение и кислотные дожди способны спровоцировать волну недовольства среди рабочих вплоть до открытого бунта.

Для освоения труднодоступных рубежей задействуются специализированные робо-пауки. Шагоходы отправляются в рискованные экспедиции вглубь скальных шахт ради добычи ценных ископаемых, поиска забытых технологий и древних артефактов, необходимых для продвижения по разветвленному древу исследований.

Параллельно с развитием инфраструктуры поселению приходится регулярно отражать налеты орд агрессивных зайрексов. Защита базы требует установки оборонительных орудий, укрепления бетонных стен и оперативного ремонта поврежденных построек прямо во время атак. В релизную версию также вошли сценарии в различных биомах, гибкая настройка уровней сложности и режим свободной песочницы для возведения базы без сюжетных ограничений.

Первые пользовательские отзывы в Steam отмечают заметное сходство механик проекта с признанными лидерами жанра. Игроки описывают новинку как Frostpunk на стене с примесью IXION, выделяя любопытную вертикальную концепцию и динамику сражений, но указывая на скромную графическую составляющую и звуковое оформление.

Базовая цена Wall World Strategy составляет 800 рублей. В течение первых 2 недель действует стартовая скидка 15%, снижающая стоимость до 680 рублей до 25 ноября 2026 года, а для владельцев стратегических симуляторов вроде The Riftbreaker и Laysara Summit Kingdom предусмотрены дополнительные тематические наборы.