На выставке GDOC Expo представили новые геймплейные кадры приключения Waltz and Jam

Разработчики из студии Flyway Games презентовали свежий видеоролик своего грядущего проекта под названием Waltz and Jam с подзаголовком The Afterlife Journey. Официальная премьера атмосферного трейлера состоялась в рамках масштабного ежегодного игрового мероприятия Game Devs of Color EXPO. Сюжетная завязка этой истории знакомит зрителей с чистой душой, которая внезапно приходит в себя в загадочном загробном мире и совершенно ничего не помнит о своём прошлом.

Главный герой оказывается в этой пугающей неизвестности не один, ведь на месте его уже преданно дожидается верный четвероногий компаньон по кличке Джем. Вместе необычным напарникам предстоит отправиться в незабываемое и крайне опасное путешествие по 7 таинственным королевствам. Разработчики особо подчёркивают, что за очаровательным и милым визуальным стилем проекта скрывается глубокая, мрачная и запутанная история, которая будет постепенно раскрываться перед пользователями по мере прохождения.

Игровой процесс этого приключенческого экшен-платформера предложит пользователям детальное исследование живописных локаций, каждая из которых тематически вдохновлена одним из 7 смертных грехов. Игрокам предстоит постоянно переключаться между персонажами, разгадывать хитроумные пространственные головоломки, искать тщательно спрятанные секреты и вступать в зрелищные сражения с эпическими боссами. Весь двухмерный визуальный ряд игры полностью нарисован художниками вручную, что создаёт уникальную сказочную атмосферу.

Официальная страница этого загробного приключения уже есть в цифровом магазине Steam, где все желающие могут добавить проект в свой личный список желаемого.