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Waltz and Jam 2026 г.
Адвенчура, Логические
5.4 8 оценок

На выставке GDOC Expo представили новые геймплейные кадры приключения Waltz and Jam

Апчхий Апчхий

Разработчики из студии Flyway Games презентовали свежий видеоролик своего грядущего проекта под названием Waltz and Jam с подзаголовком The Afterlife Journey. Официальная премьера атмосферного трейлера состоялась в рамках масштабного ежегодного игрового мероприятия Game Devs of Color EXPO. Сюжетная завязка этой истории знакомит зрителей с чистой душой, которая внезапно приходит в себя в загадочном загробном мире и совершенно ничего не помнит о своём прошлом.

Главный герой оказывается в этой пугающей неизвестности не один, ведь на месте его уже преданно дожидается верный четвероногий компаньон по кличке Джем. Вместе необычным напарникам предстоит отправиться в незабываемое и крайне опасное путешествие по 7 таинственным королевствам. Разработчики особо подчёркивают, что за очаровательным и милым визуальным стилем проекта скрывается глубокая, мрачная и запутанная история, которая будет постепенно раскрываться перед пользователями по мере прохождения.

Игровой процесс этого приключенческого экшен-платформера предложит пользователям детальное исследование живописных локаций, каждая из которых тематически вдохновлена одним из 7 смертных грехов. Игрокам предстоит постоянно переключаться между персонажами, разгадывать хитроумные пространственные головоломки, искать тщательно спрятанные секреты и вступать в зрелищные сражения с эпическими боссами. Весь двухмерный визуальный ряд игры полностью нарисован художниками вручную, что создаёт уникальную сказочную атмосферу.

Официальная страница этого загробного приключения уже есть в цифровом магазине Steam, где все желающие могут добавить проект в свой личный список желаемого.

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