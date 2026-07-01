Студия Flyway Games выпустила новый анимационный геймплейный трейлер приключенческого экшена Waltz and Jam

Южнокорейская студия Flyway Games совместно с издательством Krafton представила свежий ролик своего грядущего проекта Waltz and Jam. Видеоролик подробно знакомит зрителей с ключевыми персонажами и демонстрирует особенности игрового процесса в необычном антураже. Разработчики также обновили страницу проекта в цифровом магазине Valve, призывая заинтересованных пользователей активно добавлять приключение в списки желаемого.

Сюжетная линия игры разворачивается вокруг невинной и чистой души по имени Вальс, которая внезапно пробуждается в таинственном Даунтауне. Герою предстоит объединить усилия с преданным призрачным псом по имени Джем, чтобы вместе пройти через 7 сложных испытаний. Конечной целью этого совместного путешествия станет получение специального билета, который позволит персонажам навсегда отправиться в Верхний или Нижний город.

Игровой процесс представляет собой хаотичную смесь из исследования локаций, решения пространственных головоломок и динамичных сражений с монстрами с видом сверху. Главные герои должны действовать сообща, поскольку пес Джем умеет помогать напарнику преодолевать высокие уступы, сдвигать тяжелые интерактивные объекты и открывать секретные проходы. Важной частью геймплея станет поиск уникальных игрушек легендарного мастера, которые наделяют персонажей особыми боевыми навыками для битв с огромными боссами.

Окружающий мир разделен на 7 уникальных зон, каждая из которых создавалась авторами под вдохновением от концепции 7 смертных грехов. Локации предложат множество скрытых секретов, потайных комнат с дополнительными боссами и забавных сюжетных сюрпризов. Красочный визуальный стиль проекта выполнен в яркой рисованной аниме-эстетике с использованием трехмерного изометрического окружения.

На текущий момент точная дата релиза Waltz and Jam остается неизвестной.