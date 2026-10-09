Waltz and Jam отправит призрака и его щенка в загробный мир семи смертных грехов - релиз состоится 3 декабря

Приключенческая игра-головоломка Waltz and Jam выйдет 3 декабря на PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и PC. Разработчики из Flyway Games впервые подтвердили консольные версии проекта, который также появится в Steam.

Главный герой по имени Уолтц приходит в себя без воспоминаний в загадочном загробном мире под названием Даунтаун. Чтобы добраться до Врат Суда, ему необходимо собрать семь печатей и пройти через семь царств, каждое из которых посвящено одному из смертных грехов. Путешествие проведёт героя через необычные рестораны, мрачные замки и бескрайние пустыни. В каждом мире найдутся собственные загадки, противники и могущественный босс.

Ключевую роль в приключении сыграет Джем — верный щенок-дух, способный принимать причудливые формы. Он может превращаться, например, в водяной шар для преодоления пропастей или батут, позволяющий добраться до труднодоступных мест. Сам Уолтц использует игрушки-гаджеты, созданные легендарными мастерами. Совмещая их возможности со способностями спутника, игроки смогут решать головоломки, открывать новые маршруты и сражаться с врагами.

Waltz and Jam делает ставку на рисованную вручную графику, исследование взаимосвязанных локаций и взаимодействие необычной пары героев. По мере прохождения Уолтц и Джем будут открывать новые способности, необходимые для преодоления испытаний каждого из семи царств.