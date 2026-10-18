Waltz and Jam отправляет в семь миров загробной жизни 3 декабря

В геймплейном ролике Waltz and Jam показывают приключенческий платформер с элементами экшена от Flyway Games.

События Waltz and Jam развернутся в необычном загробном мире, разделенном на семь отдельных царств. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по этим загадочным землям, исследовать разнообразные локации, преодолевать препятствия и разгадывать головоломки.

Однако приключение не ограничится исследованием окружения. На пути героев встретятся опасные боссы, победа над которыми потребует ловкости, хорошей реакции и умения использовать игровые механики. Каждое из семи царств станет очередным этапом путешествия по потустороннему миру.

Новый трейлер демонстрирует яркий визуальный стиль Waltz and Jam, платформенные испытания и динамичные сражения. Игра сочетает сказочную атмосферу с необычной тематикой загробной жизни, предлагая приключение, в котором исследование мира чередуется с решением загадок и битвами.

Waltz and Jam выходит 3 декабря на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 и PC в Steam.