Средневековый экшен-рогалик Wanderburg про боевой замок на колёсах выйдет 8 сентября в Steam

Студия Randwerk и издательство Sidekick Publishing объявили точную дату релиза своего необычного проекта Wanderburg. Игра появится в раннем доступе цифрового магазина Steam уже 8 сентября 2026 года на PC. Концепция рогалика предлагает взять под управление мобильную крепость, которая бороздит средневековые просторы, сокрушает вражеские твердыни и постепенно трансформируется в огромную осадную машину.

Игровой процесс построен вокруг постоянного движения и механики поглощения всего живого на карте. Движущаяся цитадель должна буквально давить убегающие деревни, стада скота и мелкие фортификации, собирая ресурсы для своего непрерывного роста. Чем больше поселений и крепостей сотрет с лица земли игрок, тем внушительнее становится его база, превращаясь из скромной деревянной постройки на колесах в гигантскую металлическую крепость на гусеницах или механических паучьих лапах.

Боевая система сочетает в себе динамику изометрических экшен-рогаликов и выживачей в духе Vampire Survivors, сталкивая игроков с сотнями противников на одном экране. На открытых пространствах придется сражаться с вражескими шагающими крепостями, артиллерийскими орудиями, пирамидами с лазерными установками и даже вооруженными рыцарями на велосипедах. Для обороны и атаки доступна модульная система кастомизации, включающая огнеметы, катапульты, взрывчатку, магические башни и казармы, выпускающие союзные отряды прямо на поле боя.

За пределами сражений реализована система мета-прогрессии с разблокировкой новых типов шасси, артефактов и уникальных капитанов. Каждый командир кардинально меняет стиль пилотирования цитадели, как в случае с капитаном Дитером, который постоянно движется зигзагами из-за воздействия алкоголя, но при этом наносит повышенный урон. Вылазки строятся по глобальной карте с развилками, где можно самостоятельно выбирать маршрут через лесные массивы, пустынные биомы и зоны с опасными боссами.

Как заявили разработчики из команды Randwerk, проект пробудет в раннем доступе ориентировочно от 6 до 12 месяцев. Стартовая сборка уже включает законченный игровой цикл со всеми базовыми механиками, однако авторы планируют активно полировать баланс и регулярно вводить свежие модули по отзывам аудитории. Создатели также предупредили сообщество о том, что стоимость игры может вырасти в период раннего доступа по мере расширения контента.

К моменту выхода в ранний доступ интерес к новинке оказался на высоком уровне. Ранее проект получил номинацию в категории Most Entertaining на Gamescom Awards, а публичную демоверсию опробовало более 200 000 игроков при 90 процентах положительных отзывов и 400 000 добавлений в списки желаемого. Несмотря на обещания авторов об отличной оптимизации для слабых систем, минимальные системные требования в Steam требуют процессор уровня Intel Core i5 десятого поколения, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарту Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Игра предложит полную поддержку контроллеров, облачные сохранения и текстовую локализацию на русский язык.