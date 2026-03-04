WANDERER: Broken Bed: Путь к релизу

Привет. Делимся свежими новостями разработки и рассказываем, что уже реализовано и над чем мы продолжаем работать.

Во втором акте реализованы и уже тестируются 10 основных сюжетных квестов цепочки борделя. Эта линия постепенно раскрывает персонажей и их мотивацию, а также усиливает влияние решений игрока на дальнейшие события.

В рамках текущего этапа разработки:

Реализованы 6 дейт-квестов с уникальными сценами и наградами

Завершены финальные квесты второго акта с демонстрацией последствий выбора

Исправлено множество багов и улучшена общая стабильность

Финальные квесты второго акта показывают, к чему приводят принятые ранее решения. Выборы напрямую влияют на развитие сюжета и доступные ветки продолжения.

Добавлена механика алхимии. Теперь игрок может:

Смешивать зелья между собой

Получать новые комбинации

Открывать дополнительные рецепты через исследование и выполнение определенных условий

Отдельно хотим показать развитие комнаты игрока

По мере прогресса она прокачивается за внутриигровую валюту. Игрок начинает с первого уровня в более скромной обстановке, затем может приобрести второй и третий уровни. При покупке повышается уровень всей комнаты целиком, а не отдельных элементов. Это отражает общий статус героя и его положение в мире.

Сейчас мы разрабатываем механику зачарования

В рамках этой системы игрок сможет:

Чаровать руны

Получать пассивные эффекты в бою

Усиливать выбранную стратегию прохождения

Мы серьезно настроены выпустить игру из раннего доступа ближе к середине этого года. Основной фокус сейчас направлен на завершение ключевых механик, наполнение контентом и финальную полировку.

Спасибо, что следишь за развитием проекта. Продолжай играть и тестировать новые механики, чтобы увидеть последствия своих решений и подготовиться к полноценному релизу.