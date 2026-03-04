WANDERER: Broken Bed: Путь к релизу

Привет. Делимся свежими новостями разработки и рассказываем, что уже реализовано и над чем мы продолжаем работать.
Во втором акте реализованы и уже тестируются 10 основных сюжетных квестов цепочки борделя. Эта линия постепенно раскрывает персонажей и их мотивацию, а также усиливает влияние решений игрока на дальнейшие события.
В рамках текущего этапа разработки:
- Реализованы 6 дейт-квестов с уникальными сценами и наградами
- Завершены финальные квесты второго акта с демонстрацией последствий выбора
- Исправлено множество багов и улучшена общая стабильность
Финальные квесты второго акта показывают, к чему приводят принятые ранее решения. Выборы напрямую влияют на развитие сюжета и доступные ветки продолжения.
Добавлена механика алхимии. Теперь игрок может:
- Смешивать зелья между собой
- Получать новые комбинации
- Открывать дополнительные рецепты через исследование и выполнение определенных условий
Отдельно хотим показать развитие комнаты игрока
По мере прогресса она прокачивается за внутриигровую валюту. Игрок начинает с первого уровня в более скромной обстановке, затем может приобрести второй и третий уровни. При покупке повышается уровень всей комнаты целиком, а не отдельных элементов. Это отражает общий статус героя и его положение в мире.
Сейчас мы разрабатываем механику зачарования
В рамках этой системы игрок сможет:
- Чаровать руны
- Получать пассивные эффекты в бою
- Усиливать выбранную стратегию прохождения
Мы серьезно настроены выпустить игру из раннего доступа ближе к середине этого года. Основной фокус сейчас направлен на завершение ключевых механик, наполнение контентом и финальную полировку.
Спасибо, что следишь за развитием проекта. Продолжай играть и тестировать новые механики, чтобы увидеть последствия своих решений и подготовиться к полноценному релизу.
Да когда вас уже прикроют ко всем чертям?
Что это? Очередная ии поделка?
Не сказать, что я фанат, но факт того, что ваша игре не доступна в России.. мягко говоря раздражает. Вы русские или где?
все испражняете гуано? прям, как Донцова... вы не родственники случайно?