Wanderer: Broken Bed 15.11.2024
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
6.5 46 оценок

WANDERER: Broken Bed: Путь к релизу

TopHouse TopHouse Официальный аккаунт

Привет. Делимся свежими новостями разработки и рассказываем, что уже реализовано и над чем мы продолжаем работать.

Во втором акте реализованы и уже тестируются 10 основных сюжетных квестов цепочки борделя. Эта линия постепенно раскрывает персонажей и их мотивацию, а также усиливает влияние решений игрока на дальнейшие события.

В рамках текущего этапа разработки:

  • Реализованы 6 дейт-квестов с уникальными сценами и наградами
  • Завершены финальные квесты второго акта с демонстрацией последствий выбора
  • Исправлено множество багов и улучшена общая стабильность

Финальные квесты второго акта показывают, к чему приводят принятые ранее решения. Выборы напрямую влияют на развитие сюжета и доступные ветки продолжения.

Добавлена механика алхимии. Теперь игрок может:

  • Смешивать зелья между собой
  • Получать новые комбинации
  • Открывать дополнительные рецепты через исследование и выполнение определенных условий

Отдельно хотим показать развитие комнаты игрока

По мере прогресса она прокачивается за внутриигровую валюту. Игрок начинает с первого уровня в более скромной обстановке, затем может приобрести второй и третий уровни. При покупке повышается уровень всей комнаты целиком, а не отдельных элементов. Это отражает общий статус героя и его положение в мире.

Сейчас мы разрабатываем механику зачарования

В рамках этой системы игрок сможет:

  • Чаровать руны
  • Получать пассивные эффекты в бою
  • Усиливать выбранную стратегию прохождения

Мы серьезно настроены выпустить игру из раннего доступа ближе к середине этого года. Основной фокус сейчас направлен на завершение ключевых механик, наполнение контентом и финальную полировку.

Спасибо, что следишь за развитием проекта. Продолжай играть и тестировать новые механики, чтобы увидеть последствия своих решений и подготовиться к полноценному релизу.

Комментарии:  13
Алекс Рейлор

Да когда вас уже прикроют ко всем чертям?

vitaminozick

Что это? Очередная ии поделка?

SaDaR

Не сказать, что я фанат, но факт того, что ваша игре не доступна в России.. мягко говоря раздражает. Вы русские или где?

f a PG

все испражняете гуано? прям, как Донцова... вы не родственники случайно?

Demian Averon
