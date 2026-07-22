WANDERER: Broken Bed выходит из раннего доступа уже 24 июля - разработчики раскрыли точное время мирового релиза

Разработчики WANDERER: Broken Bed опубликовали расписание мирового релиза версии 1.0. Хотя игра уже доступна в Steam по программе раннего доступа, 24 июля состоится полноценный запуск проекта одновременно во всех регионах мира вместе с крупным контентным обновлением.

Для игроков из России релиз состоится 24 июля в 19:00 по московскому времени. В этот же момент обновление станет доступно пользователям по всему миру: от Лос-Анджелеса и Нью-Йорка до Токио, Сеула и Сиднея.

Выход из раннего доступа принесёт в игру новую главу приключения. Авторы обещают добавить локацию Каннингем, новых персонажей, дополнительные задания, свежие области для исследования, сражения, а также новые романтические и откровенные сцены.

Разработчики призвали игроков заранее свериться со временем запуска для своего региона и подготовиться к продолжению истории Скитальца. Таким образом, релизная версия станет самым масштабным обновлением WANDERER: Broken Bed с момента появления игры в Steam и откроет следующий этап развития проекта.