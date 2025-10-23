Состоялся релиз VR-приключения о путешествиях во времени Wanderer: The Fragments of Fate

Студия Mighty Eyes выпустила в Steam VR игру Wanderer: The Fragments of Fate, которая представляет собой ремейк высоко оцененного VR-приключения Wanderer. Проект предлагает игрокам отправиться в путешествие сквозь время, чтобы изменить ход истории.

В роли Ашера Ноймана игрокам предстоит раскрывать тайны времени, перемещаясь по различным эпохам. Геймплей сочетает в себе экшен, решение головоломок и повествование. Пользователи смогут побывать в древних храмах, на полях сражений, фестивалях 60-х и даже на Луне. Одной из ключевых механик является возможность вселяться в разных исторических личностей, чтобы решать уникальные задачи. Найденные в одной эпохе предметы можно использовать для решения головоломок в другой.

Ремейк был полностью переработан для нового поколения VR. Разработчики добавили физический платформинг, позволяющий плавать, прыгать, карабкаться и использовать зиплайн. Была полностью обновлена графика, добавлены полнотелые аватары для лучшего погружения и улучшена тактильная отдача. В игру также вошли три совершенно новых уровня, расширенные старые локации и переработанная боевая система с новым оружием и поведением врагов.

На данный момент игра не поддерживает русский язык. В честь выхода на Wanderer: The Fragments of Fate действует скидка 10%. Владельцы оригинальной игры могут приобрести новинку с дополнительной скидкой в составе набора Wanderer - Past & Present.