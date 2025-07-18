Город на спине гиганта: градостроительная стратегия The Wandering Village покинула ранний доступ Steam

В мире, где токсичные споры уничтожают всё живое, последняя надежда человечества — поселение, построенное на спине огромного разумного существа. Именно такой необычный, чарующий сеттинг предлагает The Wandering Village, вышедшая вчера в полной версии 1.0 на Steam.

Этот великолепно анимированный симулятор строительства города сразу привлекает внимание своим визуальным стилем, вдохновлённым работами Studio Ghibli. Однако за красивой обложкой скрывается глубокая стратегия, требующая тонкого баланса между заботой о людях и заботой о гигантском спутнике по имени Онбу.

После почти трёх лет в раннем доступе, The Wandering Village превратилась в по-настоящему зрелую игру. С более чем 5000 «очень положительных» отзывов в Steam, проект завоевал любовь игроков не только атмосферой, но и механиками. Вам предстоит строить, оптимизировать и развивать деревню в условиях постоянной угрозы извне — от экологических катастроф до ядовитых биомов.

Онбу — не просто фон, а полноценный персонаж, от которого зависит выживание вашего поселения. Он выбирает маршрут, может заболеть, устать или даже отказаться подчиняться — и именно в этом кроется особое очарование игры.

Версия 1.0 включает самое масштабное обновление за всё время разработки, добавляя новые системы, биомы и возможности взаимодействия с миром. Вдохновлённая духом классических градостроителей вроде Cities: Skylines, но с необычной подачей и уникальным миром, The Wandering Village — это опыт, который стоит пережить.