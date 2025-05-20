Градостроительная стратегия The Wandering Village покинет ранний доступ и выйдет на ПК и консолях 17 июля

Градостроительная стратегия The Wandering Village, в которой игроки развивают поселение на спине гигантского существа, покидает стадию раннего доступа и выходит 17 июля на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и PC. Об этом объявили разработчики из Stray Fawn Studio и издатели Stray Fawn Publishing и WhisperGames.

Игра дебютировала в раннем доступе Steam в сентябре 2022 года, а год спустя появилась в Game Preview для Xbox и Microsoft Store. Теперь проект готов к полноценному релизу. Также будет доступно физическое издание от Serenity Forge для PS5 и Switch. Особого внимания заслуживает коллекционное издание — с артбуком, постером, набором открыток и даже мини-горшочком с суккулентом Онбу.

В центре сюжета — небольшое поселение, спасающееся от токсичных спор на спине гиганта Онбу. Игроку предстоит выстраивать экономику, обеспечивать жителей едой и убежищем, исследовать постапокалиптический мир, полон биомов, угроз и старинных технологий. Одновременно нужно следить и за Онбу: решать, жить ли с ним в гармонии или использовать в своих целях.

С момента выхода в ранний доступ The Wandering Village получила множество обновлений: сюжетный режим, новый биом “Океан и руины”, переработанную экономику, поддержку контроллеров, торговлю, систему паразитов и многое другое.