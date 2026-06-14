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The Wandering Village 14.09.2022
Стратегия, Строительство, Рогалик
6.7 51 оценка

Жизнь на спине морского гиганта: для The Wandering Village анонсировали дополнение The Last Leviathan

Апчхий Апчхий

Разработчики из независимой студии Stray Fawn Studio анонсировали первое крупное дополнение The Last Leviathan для своего популярного градостроительного симулятора The Wandering Village, который на момент написания новости получил 91% положительных отзывов в Steam от 7500 игроков.

По словам авторов, в этот раз пользователям предстоит столкнуться с совершенно новыми геймплейными вызовами и освоить уникальную экосистему. Главным нововведением станет огромный морской титан Леви — дальний родственник сухопутного гиганта Онбу из оригинальной игры. Игрокам придется выстраивать поселение на спине морского гиганта, тщательно следить за уровнем его влажности, а также отбиваться от новых видов паразитов. Для этого разработчики добавят измененное древо технологий, уникальные ресурсы и более 12 построек, включая сушильню и обжиговую печь.

Одновременно с платным дополнением студия выпустит масштабное бесплатное обновление для базовой версии игры. Этот апдейт углубит взаимодействие с титанами, добавит механики контроля температуры тела существ, а также введет суровый поздний биом — Северный Ледовитый океан с механикой замерзания.

Напомним, что The Wandering Village представляет собой симулятор выживания, где игроки вынуждены сосуществовать с гигантским бродячим существом в мире, зараженном токсичными спорами. Создатели пока не раскрывают точную дату релиза грядущего DLC, однако проект уже можно добавить в список желаемого в Steam.

Помимо Steam, игра доступна для покупки на Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.

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