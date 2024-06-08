Управляйте чайным магазином в сказочном лесу в Wanderstop

Среди многочисленных звезд Summer Game Fest 2024 - Wanderstop, приключение, смешанное с симулятором, созданное Ivy Road и издаваемое Annapurna Interactive. Игра будет выпущена в течение 2024 года на PC и PS5.

В игре мы играем за Алту, девушку, которая управляет чайным магазином в сказочном лесу. Мы проводим неторопливые дни, управляя всеми аспектами бизнеса, начиная с выращивания и сбора растений, необходимых для купажа, и заканчивая процессом заваривания чая и его подачей различным проходящим мимо клиентам.

На первый взгляд Wanderstop - это беззаботная и расслабляющая игра, но первый официальный трейлер дает понять, что главную героиню Альту что-то преследует и она отчаянно хочет сбежать из волшебного леса, в котором оказалась по причинам, которые пока остаются загадочными.

Какие тайны скрывает Альта и таинственный магазин, которым она управляет? И как нам удастся спастись? Вероятно, мы узнаем это только в процессе игры. А пока, если вам интересно, мы отсылаем вас на официальную Steam-страницу Wanderstop.