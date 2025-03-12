Wanderstop - уютная адвенчура от создателя The Stanley Parable вышла на ПК и консолях

Студия Ivy Road выпустила Wanderstop — необычную адвенчуру о бывшей воительнице, которая неожиданно для себя становится хозяйкой чайной. Геймдиректором проекта выступил Дейви Ридин, один из авторов The Stanley Parable и The Beginner's Guide.

Сюжет игры рассказывает о Альте, воительнице, вынужденной оставить битвы и начать новую жизнь в уединённом чайном домике, расположенном в магическом лесу. Однако перемены даются ей нелегко: несмотря на покой, девушка скучает по прошлому и не хочет просто вести тихую, размеренную жизнь.

Геймерам предстоит выращивать и собирать ингредиенты, готовить напитки и угощать путников, которые в благодарность будут делиться своими историями. Кроме того, можно кастомизировать заведение, придавая ему уникальный стиль.

Сейчас игра доступна в Steam (989 рублей с учётом скидки), а также на PS5 и Xbox Series за 25 долларов.