Анонсирован мрачный пошаговый тактический рогалик WANE

Студия Metis Creative, получившая известность благодаря настольным ролевым играм серии Historica Arcanum, совместно с издательством Shoreline Games представила свой дебютный проект для ПК под названием WANE. Разработчики позиционируют новинку как мрачный тактический рогалик с упором на проработку персонажей и психологическое напряжение. Страница проекта уже появилась в сервисе Steam, однако релиз состоится еще нескоро: запуск демоверсии запланирован создателями только на 2027 год.

Сюжетная линия игры сосредоточена вокруг археолога по имени Деклан Уэйн. Некогда герой откопал затерянный комплекс Равелль, скрывающий руины 3 погибших цивилизаций, но из-за любопытства сорвал древние печати и выпустил запретные силы. Полученная ментальная травма изувечила рассудок ученого, заставив его бежать в поисках исцеления. Единственным шансом восстановить угасающую память оказалось возвращение к источнику катастрофы, ради чего протагонисту приходится собирать наемников и финансировать опасные спуски вглубь оживших кошмаров.

Сам исследователь не спускается в подземелья лично, отправляя в бой отряды оккультистов и наемников. Авторы подготовили список бойцов с уникальными биографиями и темными секретами. Среди доступных персонажей заявлены ассасин по прозвищу Хаш, чьими голосовыми связками манипулирует демон, опозоренная летчица истребителя, переродившаяся в боевого меха, а также карточный фокусник, способный обыгрывать в покер саму Смерть. Наемники подвержены ранениям, психологическим надломам и окончательной гибели, поэтому потеря прокачанных бойцов станет регулярным явлением.

Игровой процесс строится на пошаговых тактических битвах на истощение в духе Darkest Dungeon. Бойцам предстоит комбинировать классовые способности, манипулировать окружением и экипировать найденные в руинах реликвии. Каждая вылазка превращается в войну ресурсов: припасы быстро заканчиваются, травмы накапливаются, а ошибки приводят к гибели партии. После каждой попытки Равелль перетасовывает планировку залов и воскрешает монстров, но игрокам позволят открывать безопасные комнаты и пробивать постоянные короткие пути.

Управление лагерем станет отдельным пластом выживания. Повторное вскрытие комплекса лишило главного героя накоплений, поэтому каждый спуск приходится оплачивать за счет найденных сокровищ. Игрокам предстоит выдавать наемникам жалованье, оплачивать счета за лечение в лазарете и закупать снаряжение, продавая добытые артефакты торговцам. Ситуацию усложняют конфликты внутри команды: каждый наемник преследует личные цели, а поддержка решений определенного напарника неизбежно вызовет недовольство у остальных.

Несмотря на отдаленные сроки выхода, разработчики уже раскрыли системные требования проекта в Steam. Игра отличается скромными аппетитами к железу: для запуска на минимальных настройках достаточно процессора Intel Core i5-4590, видеокарты уровня NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. В рекомендованной конфигурации указаны чип AMD Ryzen 5 3600, адаптер NVIDIA GeForce GTX 1660 Super и 16 ГБ памяти, а свободного места на накопителе потребуется всего от 3 до 4 ГБ. На релизе в проекте заявлен текстовый перевод на русский язык.