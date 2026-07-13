Новый ролевой экшен WANGYUE после переделки делает ставку на свободу паркура и компаньонов-духов

В последнее время жанр аниме-RPG в сеттинге современных мегаполисов переживает настоящий бум. После недавного релиза NTE: Neverness to Everness еще один китайский амбициозный проект, WANGYUE, представил свою обновленную демоверсию на выставке «Bilibili World 2026». Интересно, что на старте анонсов эта игра не привлекала особого внимания, однако разработчики ушли в тень на целый год для масштабной переработки и теперь готовы продемонстрировать свои козыри, благодаря которым они намерены выделиться из толпы клонов.

Как отмечают журналисты, посетившую выставку, главным отличием WANGYUE стала система так называемых «Лунных духов». В игре реализовано подобие захвата и контроля компаньонов: во время сражения у каждого бойца вашего отряда может быть назначен один такой компаньон-дух. Духи активно используются для разрушения шкалы "пробития" у врагов, а нажатия особых комбинаций клавиш во время боя активируют «Синхронные атаки Лунного духа», придавая механикам легкий вайб традиционных консольных файтингов с их системами введения комбинаций-приказов.

Вторая глобальная фишка проекта — перемещение в открытом мире. Здесь влияние "покемоноподобных" существ-духов достигает максимума. В зависимости от того, какого Лунного духа игрок привязал к своим основным кнопкам перемещения, персонаж получает совершенно разные таланты акробатики. Кто-то из петов дарует высокий двойной прыжок, а другие — возможность затяжного скоростного планера. Комбинируя способности духов, можно пересекать колоссальные расстояния с безумной свободой паркура.

Мир WANGYUE — это детальная интерпретация китайского современного города Гуанчжоу. Здесь футуристичные высотки и неоновые рекламные панели сочетаются с обшарпанными тесными переулками «старого города», где кипит повседневная бытовая жизнь. Конечно, урбанистическая игра не обошлась без привычного транспорта. По дорогам можно гонять на роскошных суперкарах, устраивать стрит-рейсинг соревнования с боссами, и даже передвигаться по тротуарам с помощью портативного гироскутера/скейтборда. Забавно, что разработчики планируют объединить эти системы: в будущем можно будет инкрустировать способности духов даже прямо в автотранспорт.

Продемонстрированная в Шанхае новая альфа-сборка WANGYUE, по мнению представителей прессы и блогеров вселяет надежды. Авторы не стремятся делать «китайскую GTA», а пытаются собрать симбиоз сказочной акробатики в реалистичных антуражах. Игра официально запланирована к релизу на ПК, а также на iOS/Android. Дата запуска пока остается секретом.