Режиссёр Тимур Бекмамбетов назвал условие выхода сиквела "Особо опасен"

Режиссёр заявил, что готов вернуться к культовому боевику, но судьба продолжения зависит от успеха его нового фильма

Продолжение боевика «Особо опасен» (Wanted), вышедшего в 2008 году, по-прежнему остаётся возможным, однако его реализация напрямую связана с коммерческими и творческими перспективами нового проекта Тимура Бекмамбетова. Об этом режиссёр рассказал в свежем интервью, обозначив ключевое условие запуска сиквела.

После многолетних слухов и неудачных попыток возродить франшизу постановщик впервые достаточно чётко обозначил, при каких обстоятельствах проект может сдвинуться с мёртвой точки.

От чего зависит судьба «Особо опасен 2»

По словам Тимура Бекмамбетова, решающим фактором станет успех его нового триллера «Казнить нельзя помиловать». Именно результаты этого фильма определят, сможет ли режиссёр переключиться на развитие продолжения культового боевика.

«У меня есть идея, что это будет, но это во многом зависит от успеха „Казнить нельзя помиловать“, честно говоря. Все эти фильмы можно продолжать, но пока ключевым для меня является последний проект», — пояснил режиссёр.

Таким образом, речь идёт не о творческом кризисе, а о приоритетах: Бекмамбетов подчёркивает, что не готов запускать сиквел без уверенности в актуальности и востребованности своей текущей работы.

Готовый план и осторожность в деталях

Режиссёр подтвердил, что у него уже есть полностью сформированная концепция продолжения, которую он охарактеризовал как «невероятную». При этом Бекмамбетов сознательно избегает раскрытия сюжетных подробностей, опасаясь преждевременных ожиданий и возможного срыва проекта.

Подобная осторожность объяснима: за прошедшие годы «Особо опасен 2» неоднократно оказывался на стадии обсуждений, но так и не переходил в активное производство.

Возможное расширение роли Криса Пратта

Одним из немногих конкретных намёков стало упоминание Криса Пратта. В оригинальном фильме 2008 года актёр появился лишь в эпизодической роли одного из членов Братства, однако в потенциальном сиквеле его персонаж может получить значительно больше экранного времени.

С учётом того, какую карьеру Пратт сделал за последние годы, подобное решение выглядит логичным и может стать дополнительным фактором интереса к проекту.

Главный вопрос — возвращение Анджелины Джоли

Ключевым элементом возможного сиквела Бекмамбетов называет участие Анджелины Джоли. Режиссёр не скрывает, что рассчитывает на возвращение актрисы и хотел бы вновь увидеть её в экшен-роли.

Он охарактеризовал Джоли как «невероятного человека» и дал понять, что при благоприятном развитии событий зрители могут снова увидеть Фокс — одну из самых запоминающихся героинь первого фильма.

Почему сиквел так и не был снят раньше

Попытки запустить «Особо опасен 2» предпринимались на протяжении почти 18 лет. Проект регулярно сталкивался с различными препятствиями: плотными графиками звёзд, творческими разногласиями, сменой приоритетов студий и поиском истории, способной оправдать продолжение.

Заявление Бекмамбетова даёт понять, что идея сиквела по-прежнему жива, однако её реализация возможна только при совпадении нескольких факторов — прежде всего успеха нового фильма режиссёра и готовности ключевых актёров вернуться к франшизе.