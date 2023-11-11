Пошаговая тактическая ролевая игра Wantless: Solace at World's End стартовала в раннем доступе Steam

В этой игре вы играете за Эйрис, одну из последних «Переносчиков» — врачей, которые могут погружаться в измученный разум своих пациентов и влиять на него. Вы можете освободить их от боли, стереть неприятные воспоминания или даже уничтожить их сознание. Вы окажетесь в мире кошмаров и примете участие в сложных моральных выборах в этом гибнущем мире.

Ваша арена — это подсознание ваших пациентов. Будьте осторожны, не нарушайте важные участки памяти и не допускайте нестабильности. Чем больше будет разрушений, тем сильнее вы будете терять контроль над ситуацией. Помните, что ум — это хрупкая вещь.