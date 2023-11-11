Пошаговая тактическая ролевая игра Wantless: Solace at World's End стартовала в раннем доступе Steam

Twin Sails Interactive и студия Droprate выпустили психологическую пошаговую тактическую ролевую игру Wantless: Solace at World's End в раннем доступе Steam. Проникните в измученные разумы своих пациентов, чтобы сразиться с их внутренними демонами, пытаясь сохранить их воспоминания, или пострадайте от последствий. Посмотрите стартовый трейлер игры и приготовьтесь пройти тонкую грань морали в умирающем мире.
В Wantless: Solace at World’s End вы будете играть за Эйрис, одну из последних в мире транспозеров — врачей, которые проникают в психику пациентов, чтобы облегчить их страдания в динамичных пошаговых боях. Развивайте свои собственные способности с помощью глубокой системы развития навыков, чтобы одолеть ужасы, обитающие внутри. Каждое перемещение имеет свои случайно сгенерированные цели, биом и награды — будьте готовы к проигрышу, готовьтесь к следующей победе и держите свой страх под контролем.
На протяжении всего раннего доступа будет постоянно добавляться новый контент, основанный на отзывах сообщества, включая новые сюжетные линии, боссов, врагов, биомы и пациентов. Команда разработчиков также планирует добавить новую игровую механику (навыки, события, системы развития) и масштабные функции, такие как проектирование кораблей, которые помогут вам настроить свои забеги с помощью специальных усилений, испытаний и многого другого.