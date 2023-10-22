Студия Twin Sails Interactive и Drop Rate объявили, что психологическая пошаговая тактическая ролевая игра Wantless: Solace at World's End выйдет в раннем доступе Steam 8 ноября. Эта новость была раскрыта в совершенно новом трейлере игрового процесса, демонстрирующем тактические бои.

Wantless — это динамичная тактическая ролевая игра, в которой сочетаются обширные навыки создания навыков и сложные пошаговые бои. Надев плащ Эйрис, вы столкнетесь с явившимися ужасами и пройдете по тонкой грани морали в умирающем мире. Проникните в измученные умы своих пациентов, чтобы разобраться с их бедами, пытаясь сохранить их воспоминания, или пострадать от последствий.

Каждое действие Эйрис усиливает каждого врага в комнате. Чем больше действует игрок, тем больше ресурсов будет у каждого противника. Внимательно используйте окружающую среду в своих интересах, чтобы уравнять шансы при каждой транспозиции. От тщательно заложенной взрывчатки до луж ядовитого яда — в этом беспощадном тактическом бою нельзя игнорировать местность.

Чтобы победить, Эйрис получит доступ к глубокой системе развития навыков, позволяющей вам изменять эффект, форму, дальность и многое другое каждого навыка. Специализируясь на комбо ближнего боя, сея смерть издалека или манипулируя полем боя, выработайте свой собственный стиль игры и улучшайте его после каждого захода. Каждое перемещение, в которое вы решаетесь, имеет свои случайно сгенерированные цели, биом и награды — будьте готовы проиграть, готовьтесь к победе и держите свой страх под контролем.