В Steam появится бесплатная стратегия War Alert о Второй мировой войне на Unreal Engine

Китайская студия Shanghai Longanhouse Information Technology готовит к выпуску проект под названием War Alert. Игра представляет собой стратегию в реальном времени, ориентированную на многопользовательские сражения в декорациях Второй мировой войны. Разработчики позиционируют свой продукт как тактический симулятор, в котором отсутствует привычная для жанра механика раша или победы за счет численного превосходства юнитов. Вместо этого геймплей фокусируется на позиционной войне и грамотном использовании окружения.

Игрокам предстоит взять под командование пехоту, бронетехнику и авиацию. Ключевыми факторами успеха называются использование укрытий, огня на подавление и контроль ресурсов. Авторы особо подчеркивают, что в War Alert реализована честная соревновательная среда без элементов pay-to-win. Исход матча будет зависеть исключительно от стратегии, интеллекта командира и слаженности командных действий, а не от внутриигровых покупок.

Техническая часть проекта базируется на движке Unreal Engine. Обещана высокая детализация поля боя и динамическая разрушаемость. Здания могут обрушиваться под артиллерийским огнем, техника уничтожается со спецэффектами, а ландшафт меняется по ходу сражения, создавая уникальные условия для каждой сессии. В игре не предусмотрен сюжетный режим, так как основной упор сделан на PvP-битвы и кооперативное взаимодействие.

Системные требования для запуска проекта выглядят умеренными по современным меркам. Для минимальных настроек потребуется процессор уровня Intel Core i5-6500 или AMD Ryzen 5 1500X, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 на 5 гигабайт. Для комфортной игры разработчики рекомендуют систему с процессором Intel Core i7-9700, 16 гигабайтами ОЗУ и видеокартой уровня RTX 2060.

На данный момент точная дата релиза не объявлена, но на странице в магазине Valve указан статус Скоро выйдет. Пользователи могут подать заявку на участие в плейтесте. Согласно информации в Steam, игра поддерживает английский и китайский языки, локализация на русский язык в списке поддерживаемых пока отсутствует.