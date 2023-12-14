Стратегия War Hospital ушла на золото и выйдет 11 января 2024 года

NACON и студия Brave Lamb сообщили, что стратегия War Hospital ушла на золото. Это означает, что разработка завершена, и игра отправилась в печать.
«В War Hospital мы хотели изобразить отчаяние и проблемы, с которыми столкнулись полевые госпитали во время Первой мировой войны – огромное количество раненых, нехватку ресурсов и трудные решения, которые врачам придется принимать. Игрокам часто придется решать, кому жить, а кому умереть, отдавать предпочтение состраданию или более беспристрастному подходу для повышения эффективности», — объясняет Якуб Кендзиор, ведущий гейм-дизайнер Brave Lamb.
Чтобы отпраздновать окончание этапа разработки и поблагодарить будущих игроков за доверие, сегодня стартует запуск скидки 10% от стоимости покупки War Hospital для любого предварительного заказа.
War Hospital выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam) 11 января 2024 года.