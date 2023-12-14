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об игре
War Hospital 11.01.2024
Стратегия, Инди, RTS
6.7 30 оценок

Стратегия War Hospital ушла на золото и выйдет 11 января 2024 года

monk70
Новости

NACON и студия Brave Lamb сообщили, что стратегия War Hospital ушла на золото. Это означает, что разработка завершена, и игра отправилась в печать.

«В War Hospital мы хотели изобразить отчаяние и проблемы, с которыми столкнулись полевые госпитали во время Первой мировой войны – огромное количество раненых, нехватку ресурсов и трудные решения, которые врачам придется принимать. Игрокам часто придется решать, кому жить, а кому умереть, отдавать предпочтение состраданию или более беспристрастному подходу для повышения эффективности», — объясняет Якуб Кендзиор, ведущий гейм-дизайнер Brave Lamb.

Чтобы отпраздновать окончание этапа разработки и поблагодарить будущих игроков за доверие, сегодня стартует запуск скидки 10% от стоимости покупки War Hospital для любого предварительного заказа.

War Hospital выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam) 11 января 2024 года.

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War Hospital
11.01.2024
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