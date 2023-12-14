Стратегия War Hospital ушла на золото и выйдет 11 января 2024 года

1917 год. Британский фронт Первой мировой войны. Вы — майор Генри Уэллс, опытный военный медик, отозванный из отставки на службу в самый разгар кошмара окопных сражений. Вам поручено возглавить полевой госпиталь британской армии, страдающий от нехватки персонала и оборудования, но тем не менее являющийся последней надеждой для тысяч раненых солдат.

Как главный хирург, вам предстоит лечить ужасающие ранения, полученные в боях. Вам нужно наладить работу госпиталя прямо на передовой, где разрывы снарядов слышны повсеместно. Используя подручные средства и оборудование того времени, вам необходимо совершенствовать методы оказания медицинской помощи. От ваших решений будут зависеть жизни людей.

Несмотря на тяжелейшие условия, вы должны сплотить вокруг себя команду единомышленников и вдохновить своим примером раненых бойцов. Вы обязаны принести в их суровое существование частичку человечности и заботы. Ваша цель — не только спасать жизни, но и поддерживать дух тех, кто оказался на грани отчаяния.