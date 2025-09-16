Непростые будни механика в альтернативной Второй мировой: на ПК анонсирован уникальный экшен War Mechanic

Студия Chronospace представила дебютный трейлер своего проекта War Mechanic — экшен-приключения в сеттинге альтернативной истории. В этой вселенной Вторая мировая война не завершилась в 1945 году: после поражения нацистов бывшие союзники обратили оружие друг против друга, а мир погрузился в затянувшийся конфликт 50-х годов.

Главным героем игры станет наёмник Джек Уоллес, которого отправляют на изолированный остров Нордхук с миссией восстановить разрушенную базу. Однако это место скрывает куда более мрачные тайны: игрокам предстоит не только ремонтировать технику и собирать ресурсы, но и вступать в бой с мятежными боевыми машинами, автономными роботами и целыми легионами смертоносных автоматов.

Особенности игры

Открытый мир Нордхука: от песчаных пляжей и маяков до подземных бункеров и заброшенных шахт. Каждая локация создана на движке Unreal Engine 5 с использованием технологий Lumen.

Система крафта и модернизации: игроки смогут собирать металлолом и детали, чтобы улучшать оружие, транспорт и укрепления базы.

Сложные погодные условия и время суток: миссии будут проходить в условиях яркого солнца, густого тумана или ночных штормов, что напрямую повлияет на тактику.

Ретрофутуризм и стиль 50-х: игра совмещает эстетику послевоенной эпохи с элементами автоматизации и футуристической робототехники.

Разработчики уже подтвердили, что War Mechanic получит кампанию на Kickstarter. Цель — привлечь игроков к раннему тестированию, собрать отзывы и расширить масштаб проекта. Когда ждать начала сбора средств неизвестно. Сейчас команда активно занята наполнением проекта и охотно делился прогрессом в разработке.

War Mechanic разрабатывается для ПК, точная дата релиза пока не раскрыта. Тем не менее у игры уже есть страничка в Steam.