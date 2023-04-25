War Mongrels 19.10.2021
5.8 59 оценок

Тактическая игра War Mongrels вышла для PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One

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monk70
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Стратегическая игра в реальном времени War Mongrels стала доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Mac, сообщил разработчик Destructive Creations.

War Mongrels — это изометрическая тактическая игра в реальном времени, действие которой происходит на восточном фронте Второй мировой войны. Динамичный и тактический геймплей с элементами стелса, плотно упакованный в темную, увлекательную историю! Играйте в одиночку или в онлайн-кооперативе.

Впервые War Mongrels вышла на ПК в Steam 19 октября 2021 года.

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