Тактическая игра War Mongrels вышла для PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One ©

Стратегическая игра в реальном времени War Mongrels стала доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Mac, сообщил разработчик Destructive Creations.

War Mongrels — это изометрическая тактическая игра в реальном времени, действие которой происходит на восточном фронте Второй мировой войны. Динамичный и тактический геймплей с элементами стелса, плотно упакованный в темную, увлекательную историю! Играйте в одиночку или в онлайн-кооперативе.

Впервые War Mongrels вышла на ПК в Steam 19 октября 2021 года.