Square Enix объявила о закрытии мобильной War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius

Square Enix объявила о закрытии мобильной тактической RPG War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius. Игра перестанет работать 29 мая 2025 года, после нескольких лет существования на мобильных платформах.

Проект был запущен в Японии в 2019 году и позже был доступен по всему миру. Несмотря на успешный старт, War of the Visions не смог удержать долгосрочную аудиторию, что, по словам разработчиков, стало одной из причин закрытия. Компания отметила, что сложность в поддержке качества сервиса и дальнейших обновлений повлияла на решение прекратить проект.

Square Enix выразила благодарность всем игрокам за поддержку и принесла извинения за неудобства, связанные с закрытием игры. Этот шаг продолжает тенденцию компании по пересмотру и сворачиванию не оправдавших ожидания проектов на мобильном рынке.