30 минут геймплея хоррора на выживание в открытом мире War of the Worlds

Компания FlipSwitch Games поделилась видео из своей будущей игры по мотивам научно-фантастического романа «Война миров». Этот роман стал известен в 2005 году благодаря фильму Стивена Спилберга с Томом Крузом в главной роли.
War of the Worlds станет хоррор-игрой на выживание в открытом мире. Вы окажетесь в самом центре инопланетного вторжения, и ваша главная цель — остаться в живых и выяснить, как победить инопланетные машины. В игре вы можете искать в зданиях припасы, сражаться с другими выжившими, которые могут быть недружелюбны, прятаться от инопланетных машин и делать все возможное, чтобы выжить.
Что интересно, игра позволит вам взять на себя роль инопланетян. Ваша цель, как пришельцев, — истребить всех людей, собрать их кровь и удобрить ею землю. И да, вы сможете управлять Триподами.
А годно, когда видишь эти триноги, сразу дух захватывает, и понимаешь вот где опасность
Сереноголовый вышел на новый уровень...
А чё, кроме выживалок что то придумать с хорошим сюжетом уже не судьба, надоели со своими выживалками!!!??? )))
Можно - соулслайк
Ещё
Это индюшатина от 3 человек, нельзя от них игры ждать хотя бы АА проекта.
Такие игры взлетают 1 из миллиона.
соулслайк и хороший сюжет ахаха смешно
Звук страйдера, аж до мурашек. Но выглядит убого
Выглядит скорее как игра для какого нить Oculus, вр самое то было-бы
Я как вижу этих страйдеров так сразу вспоминаю этот очень старый прикол))
https://youtu.be/tG6YvsS1RRA?feature=shared
Обычно не обращаю особо внимания какую дичь в описании авторы постов рисуют, но тут реально зацепило. Герберт Уэллс в гробу пошёл вертеться как волчок от того, что его крайне мощное произведение как оказалось стало известно по всей видимости только в начале 21 века, а не 20-го. Бонусное дно пробито напрочь, всему же должен быть какой то предел. Даёшь невежество в массы !!!
Открой окно, душно
Это уже дно. Зумер писал пост. Не было видео - не было ничего
не черта не видно , так задумано наверно))))
Этот роман стал известен в 2005 году благодаря фильму , а не чо что некторые еще в 80 читали))
Ага. В 80. А написан когда был? Но некоторые только в 80 его читали
Ну вы так наверное в 1897 прочитали? или так умничаете?
Занятно!
Даже смотреть страшно, жду с нетерпением чтобы в это поиграть. Сразу вспомнился одноименный сериал о вторжении пришельцев в Англии 1800 годах. Вот там сила, фильм и рядом не стоял. Честно говоря я вполне допускаю такой расклад для человечества, все эти идеи не берутся просто так из неоткуда.
Вспомнилось:
пожиратели игрокала, коих на форуме 96% все равно не поняли о чем ты хотел сказать))
О этот звук! Это нам интересно, это мы подождем, посмотрим
Напомнило кое-что))
"Сдавайся, марсианин! Тут Земля сила! Марсианин! Марсианин! Сдавайся!" (с)
Марсианин ты с кем решил связаться? Марсианин тут Другие ребята! Сто Милионов отборных солдат поставят раком! Марсианин не надо бомбить по земле! Лучше вместе Еб*нем по венере!
Двести тысяч подразделений землян уже готовы, еще миллион на подходе!
"Этот роман стал известен в 2005 году благодаря фильму Стивена Спилберга с Томом Крузом в главной роли" Что блять? Этот дерьмофильм как раз и похоронил некогда популярную книгу.
отличный фильм. Книга хуже от этого не стала юродивый ты)
интересное мнение,но мимо!
Интересненько