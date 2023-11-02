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об игре
War of the Worlds 2024 г.
7.5 13 оценок

30 минут геймплея хоррора на выживание в открытом мире War of the Worlds

monk70

Компания FlipSwitch Games поделилась видео из своей будущей игры по мотивам научно-фантастического романа «Война миров». Этот роман стал известен в 2005 году благодаря фильму Стивена Спилберга с Томом Крузом в главной роли.

War of the Worlds станет хоррор-игрой на выживание в открытом мире. Вы окажетесь в самом центре инопланетного вторжения, и ваша главная цель — остаться в живых и выяснить, как победить инопланетные машины. В игре вы можете искать в зданиях припасы, сражаться с другими выжившими, которые могут быть недружелюбны, прятаться от инопланетных машин и делать все возможное, чтобы выжить.

Что интересно, игра позволит вам взять на себя роль инопланетян. Ваша цель, как пришельцев, — истребить всех людей, собрать их кровь и удобрить ею землю. И да, вы сможете управлять Триподами.

57
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
nodas

А годно, когда видишь эти триноги, сразу дух захватывает, и понимаешь вот где опасность

20
AdMiRoN

Сереноголовый вышел на новый уровень...

0
askazanov

А чё, кроме выживалок что то придумать с хорошим сюжетом уже не судьба, надоели со своими выживалками!!!??? )))

18
AlexandR_Tka4yoV

Можно - соулслайк

4
termiks05 AlexandR_Tka4yoV

Ещё

4
ratte88

Это индюшатина от 3 человек, нельзя от них игры ждать хотя бы АА проекта.
Такие игры взлетают 1 из миллиона.

5
AdMiRoN AlexandR_Tka4yoV

соулслайк и хороший сюжет ахаха смешно

0
-zotik-

Звук страйдера, аж до мурашек. Но выглядит убого

16
Анатолий Бруев

Выглядит скорее как игра для какого нить Oculus, вр самое то было-бы

0
Jarvis666

Я как вижу этих страйдеров так сразу вспоминаю этот очень старый прикол))

https://youtu.be/tG6YvsS1RRA?feature=shared

13
XpeH_B_naJIbTo

Обычно не обращаю особо внимания какую дичь в описании авторы постов рисуют, но тут реально зацепило. Герберт Уэллс в гробу пошёл вертеться как волчок от того, что его крайне мощное произведение как оказалось стало известно по всей видимости только в начале 21 века, а не 20-го. Бонусное дно пробито напрочь, всему же должен быть какой то предел. Даёшь невежество в массы !!!

9
-zotik-

Открой окно, душно

-7
Главный инженегр

Это уже дно. Зумер писал пост. Не было видео - не было ничего

0
Maxibym

не черта не видно , так задумано наверно))))

Этот роман стал известен в 2005 году благодаря фильму , а не чо что некторые еще в 80 читали))

4
Главный инженегр

Ага. В 80. А написан когда был? Но некоторые только в 80 его читали

-1
Maxibym Главный инженегр

Ну вы так наверное в 1897 прочитали? или так умничаете?

0
illund

Занятно!

1
Pirat13666

Даже смотреть страшно, жду с нетерпением чтобы в это поиграть. Сразу вспомнился одноименный сериал о вторжении пришельцев в Англии 1800 годах. Вот там сила, фильм и рядом не стоял. Честно говоря я вполне допускаю такой расклад для человечества, все эти идеи не берутся просто так из неоткуда.

1
ka27

Вспомнилось:

1
Well-knownQusai

пожиратели игрокала, коих на форуме 96% все равно не поняли о чем ты хотел сказать))

1
Slow Slade Snow Snake

О этот звук! Это нам интересно, это мы подождем, посмотрим

0
Агент Матрицы

Напомнило кое-что))

"Сдавайся, марсианин! Тут Земля сила! Марсианин! Марсианин! Сдавайся!" (с)

0
QuestioningToshio

Марсианин ты с кем решил связаться? Марсианин тут Другие ребята! Сто Милионов отборных солдат поставят раком! Марсианин не надо бомбить по земле! Лучше вместе Еб*нем по венере!

1
Агент Матрицы QuestioningToshio

Двести тысяч подразделений землян уже готовы, еще миллион на подходе!

0
Antinano91

"Этот роман стал известен в 2005 году благодаря фильму Стивена Спилберга с Томом Крузом в главной роли" Что блять? Этот дерьмофильм как раз и похоронил некогда популярную книгу.

0
UnchangingElder

отличный фильм. Книга хуже от этого не стала юродивый ты)

1
Pa-Shady
Этот роман стал известен в 2005 году благодаря фильму Стивена Спилберга с Томом Крузом в главной роли.

интересное мнение,но мимо!

0
Bassota277

Интересненько

0