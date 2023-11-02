30 минут геймплея хоррора на выживание в открытом мире War of the Worlds

Хоррор о выживании во время вторжения инопланетян. На протяжении недели вам предстоит скрываться в обширном открытом мире, избегая гигантских машин пришельцев, способных уничтожить вас в один миг.

Чтобы не погибнуть от голода и жажды, придётся собирать припасы и мародёрствовать. Следите за попытками военных дать отпор пришельцам и захватывайте технику, чтобы повысить свои шансы на выживание. А выжить здесь непросто.

Опасность представляют не только инопланетяне, но и другие выжившие люди. В многопользовательском режиме можно выбрать команду людей или пришельцев. Цель людей — продержаться как можно дольше и найти слабые места врага. Цель инопланетян — уничтожить всех людей.

Сможете ли вы выжить в этой войне?