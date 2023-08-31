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Война Миров: Сибирь TBA
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1C Game Studios представила дебютный трейлер экшена "Война Миров: Сибирь" про альтернативную историю

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butcher69
Новости

1C Game Studios анонсировала приключенческий экшен "Война Миров: Сибирь" про альтернативную историю. Анонс сопровождал небольшой кинематографичный тизер-трейлер.

Это будет проект "на стыке кино и видеоигры". Действие развернётся в альтернативном 1896 году в Российской Империи, когда на Землю вторглись марсиане.

На официальном сайте можно найти утверждения, что это будет "приключение с видом от третьего лица, с большим количеством красивых персонажей и локаций, кинематографичных сцен и увлекательных испытаний".

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну... как-то скорее не очень уже в самой идее.

4
lex79111

Как то тизер слабоват. Ни о чём. Белогвардеец на которого напали волки. Где марсиане ? Всё в процессе наверное.

2
РикоЧико

Какие марсиане?! Надо делать про древних русов против ящеров. И графикой в стиле Kings Bounty 2008 года.

1
Veles.

Отличная задумка. Давно ждал такой проект с РИ

-1