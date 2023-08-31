1C Game Studios представила дебютный трейлер экшена "Война Миров: Сибирь" про альтернативную историю

1C Game Studios анонсировала приключенческий экшен "Война Миров: Сибирь" про альтернативную историю. Анонс сопровождал небольшой кинематографичный тизер-трейлер.
Это будет проект "на стыке кино и видеоигры". Действие развернётся в альтернативном 1896 году в Российской Империи, когда на Землю вторглись марсиане.
На официальном сайте можно найти утверждения, что это будет "приключение с видом от третьего лица, с большим количеством красивых персонажей и локаций, кинематографичных сцен и увлекательных испытаний".
Ну... как-то скорее не очень уже в самой идее.
Как то тизер слабоват. Ни о чём. Белогвардеец на которого напали волки. Где марсиане ? Всё в процессе наверное.
Какие марсиане?! Надо делать про древних русов против ящеров. И графикой в стиле Kings Bounty 2008 года.
Отличная задумка. Давно ждал такой проект с РИ