1С Game Studios показала новую катсцену из игры "Война Миров: Сибирь"

1С Game Studios опубликовала свежую сюжетную катсцену под названием «Ресторан» из игры «Война Миров: Сибирь». Правда, они сразу предупредили, что ролик не отображает финального качества игры.

Сама игра — это приключенческий экшен, вдохновлённый знаменитым романом Герберта Уэллса «Война Миров». Главное отличие в том, что действие перенесли в российскую Сибирь.

Разработка проекта ещё в самом разгаре, и создатели пока не раскрывают никаких подробностей о дате выхода. Однако разработчики уже сделали страничку игры в Steam.