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Война Миров: Сибирь 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 169 оценок

1С Game Studios показала новую катсцену из игры "Война Миров: Сибирь"

Andrey Likarenko
Новости

1С Game Studios опубликовала свежую сюжетную катсцену под названием «Ресторан» из игры «Война Миров: Сибирь». Правда, они сразу предупредили, что ролик не отображает финального качества игры.

Сама игра — это приключенческий экшен, вдохновлённый знаменитым романом Герберта Уэллса «Война Миров». Главное отличие в том, что действие перенесли в российскую Сибирь.

Разработка проекта ещё в самом разгаре, и создатели пока не раскрывают никаких подробностей о дате выхода. Однако разработчики уже сделали страничку игры в Steam.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
My life is a game

Выглядит достойно, еще и русс озвучка есть.
Еще и в РФ регионе есть, людям с РФ регионов тоже хорошо
Разраб еще как я понял русский, просто с Кипра(ну это ща в тему)
Надо бы поддержать
Определенно жду

5
as1c

Так это 1C, более русского ИТ гиганта и не сыскать. Все продукты заточены на РФ и СНГ.

0
My life is a game as1c

Да да, увидел)Спасибо)

0
ыпар опрао

Ни ролика, ни скриншота...

0
Пользователь ВКонтакте

... Но вы, главное купите на стадии "альфа" по фулл прайсу. Чисто поддердать РОССИЙСКИХ разработчиков // Александр Королёв

0
as1c

Графоний конечно, современностью не блещет пока. Но Проект выглядит интересно.

0
Россия Донбасс

Где ролик? Куда дели?

-1