1С Game Studios показала новую катсцену из игры "Война Миров: Сибирь"

1С Game Studios опубликовала свежую сюжетную катсцену под названием «Ресторан» из игры «Война Миров: Сибирь». Правда, они сразу предупредили, что ролик не отображает финального качества игры.
Сама игра — это приключенческий экшен, вдохновлённый знаменитым романом Герберта Уэллса «Война Миров». Главное отличие в том, что действие перенесли в российскую Сибирь.
Разработка проекта ещё в самом разгаре, и создатели пока не раскрывают никаких подробностей о дате выхода. Однако разработчики уже сделали страничку игры в Steam.
Выглядит достойно, еще и русс озвучка есть.
Еще и в РФ регионе есть, людям с РФ регионов тоже хорошо
Разраб еще как я понял русский, просто с Кипра(ну это ща в тему)
Надо бы поддержать
Определенно жду
Так это 1C, более русского ИТ гиганта и не сыскать. Все продукты заточены на РФ и СНГ.
Да да, увидел)Спасибо)
Ни ролика, ни скриншота...
... Но вы, главное купите на стадии "альфа" по фулл прайсу. Чисто поддердать РОССИЙСКИХ разработчиков // Александр Королёв
Графоний конечно, современностью не блещет пока. Но Проект выглядит интересно.
Где ролик? Куда дели?