1С Game Studios представит 12 ноября эксклюзивный геймплейный тизер игры "Война Миров: Сибирь"

На фестивале экранизаций «Читка 3.0», который пройдет 11 и 12 ноября в Москве, 1С Game Studios представит эксклюзивный тизер геймплея своего нового крупного проекта — приключенческой экшен-игры «Война Миров: Сибирь».

«Война Миров: Сибирь» — проект, вдохновленный мотивами классического романа Герберта Уэллса «Война миров». В новой игре разработчики погружают пользователей в увлекательную историю о выживании и столкновении цивилизаций посреди сибирских просторов. Этот проект обещает уникальное сочетание научной фантастики и народной мифологии.

По сюжету в альтернативном 1896 году Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие игры «Война Миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Империи.

Эксклюзивный тизер геймплея будет показан в рамках сессии «Экранизация видеоигр: потенциал и инструменты развития» 12 ноября. На презентации представители 1С Game Studios расскажут о перспективах экранизаций своих видеоигр и поделятся подробностями о выходе одного из самых ожидаемых проектов года - «Войны Миров: Сибирь».

Также в рамках сессии «Экранизация видеоигр: потенциал и инструменты развития» будут обсуждаться вопросы, связанных с развитием этого направления в России, и поиском инновационных решений для создания успешных адаптаций видеоигр. На фестивале пройдет дискуссия на тему «Сценаристы для геймдева: кросс-индустриальное усиление», которая объединит профессионалов из мира кино и игр, чтобы обсудить, как сценаристы могут внести свой уникальный вклад в развитие российской игровой индустрии и создать по-настоящему увлекательные игровые миры, которые можно будет адаптировать в сценарии фильмов и сериалов.

Кроме того, в рамках фестиваля 12 ноября пройдут питчинг инди-игр с потенциалом для экранизаций, а также питчинг сценариев на основе вселенных игр студии 1C Game Studios с денежным призовым фондом.

Официальным партнером блока, посвященного экранизациям видеоигр, выступит Агентство креативных индустрий (АКИ).