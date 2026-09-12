Отечественная игровая индустрия столкнулась с тяжелым кризисом кадров из-за психологической незрелости нового поколения специалистов. Креативный продюсер студии "Мгла" Альберт Жильцов, руководящий разработкой приключенческого экшена "Война миров Сибирь", выступил с предельно жесткой оценкой современных начинающих разработчиков. По словам ветерана индустрии, в геймдев сегодня массово приходят люди с инфантильным мировоззрением, которые искренне убеждены, что окружающий мир им чем-то обязан исключительно по факту их появления на свет.

Жильцов сравнил настроения нынешней молодежи с поведением скучающей русской аристократии конца 19 века. В те времена лишь 2% привилегированного населения страдали от хандры в духе литературного Обломова, тогда как современное информационное пространство оказалось полностью забито жалобами на несправедливость и серость бытия. Продюсер подчеркнул, что новое поколение выросло в условиях искусственной гиперзащищенности, привыкнув выбирать исключительно из готового набора комфортных опций, поэтому любое столкновение с реальными трудностями производства оборачивается для новичков глубоким шоком.

В сложившихся реалиях создатель "Войны миров Сибирь" принципиально отказывается нянчиться с неопытными специалистами. По мнению Жильцова, жалость представляет собой непозволительную роскошь, которую индустрия просто не может себе позволить. Разработчик отметил, что постоянное вытирание соплей молодым кадрам начисто лишает их профессионального иммунитета. В пример Жильцов привел метафору из литературы, напомнив, что ни один автор не способен передать на бумаге ощущение от удара доской по голове так, чтобы у читателя действительно заболел затылок, поэтому настоящий опыт приобретается исключительно через личные ошибки и преодоление боли.

Подобная философия напрямую определяет кадровую политику студии "Мгла", куда практически невозможно устроиться любителям легких денег. Жильцов ввел правило личного собеседования с абсолютно каждым кандидатом, будь то рядовой системный администратор или ведущий программист проекта. Соискатели, привыкшие по стандартной схеме современного IT кочевать из одной компании в другую каждые 1.5 года ради повышения оклада, отсекаются сразу. Руководство студии относится к коллективу как к традиционному дому, где принято снимать обувь на пороге, стараясь не разбавлять наработанный концентрат опытной команды лишней водой.

Внутри самой студии выстроена жесткая культура открытых споров с обязательными временными лимитами. Коллеги имеют право открыто критиковать идеи руководства, однако на дискуссии отводится ровно 2 часа, после чего любые пререкания пресекаются правом вето ответственного лида. Жильцов открыто заявляет, что для обиженных сотрудников, считающих себя непризнанными гениями, всегда действует простое правило открытой двери. Продюсер напомнил, что платит подчиненным исключительно за отданное рабочее время, тогда как внутреннюю мотивацию и психологическую стойкость каждый обязан находить в себе самостоятельно.

Создание видеоигр разработчик сопоставил с жесткими законами профессионального спорта, где миллионы людей гоняют мяч во дворе, но лишь 20 клубов пробиваются в элиту чемпионата. Тем специалистам, чье мышление замкнуто исключительно на комфортном заработке, Жильцов посоветовал не мучить себя в геймдеве, а уходить в сферу искусственного интеллекта или заниматься геймификацией внутри банковских приложений, где финансовые потоки несоизмеримо выше, а сопротивление материала значительно ниже.

В настоящее время студия "Мгла" продолжает активное производство крупнобюджетного приключения "Война миров Сибирь", над которым трудится команда примерно из 100 профильных специалистов, а релиз боевика для персональных компьютеров и консолей ожидается ближе к 2028 году.