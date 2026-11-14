Аниматор "Войны Миров: Сибирь" сравнил уровень внимания к игре с провальной The Day Before

В 318-м выпуске подкаста "После титров" от 13 ноября 3D-аниматор студии "МГЛА" Саид Османов вспомнил старт карьеры в команде Fntastic, выпустившей провальный шутер The Day Before. Разработчик попал туда без профильного опыта в индустрии, изучив курсы по анимации всего за 1 неделю.

До этого Османов учился на факультете международных отношений и начал рисовать только на 2-м курсе, а после вуза прошел уроки художника Blizzard Марка Брюне. Вакансий для иллюстраторов на рынке не оказалось, поэтому он смоделировал и анимировал персонажа для тестового задания и откликнулся на позицию 3D-аниматора с обучением. В Fntastic ему выдали доступ к курсам на Google Диске со словами смотри и делай, а уже спустя 1 неделю поручили исправлять кинетический захват движений, который заметно уступает оптическому мокапу по точности.

Отвечая на вопрос о масштабах нынешней работы над экшеном "Война Миров: Сибирь", Османов назвал проект самым крупным в своей карьере. По его словам, по присутствию в информационном поле игра способна потягаться даже с The Day Before, о которой в свое время все кричали. Креативный продюсер "Войны Миров: Сибирь" Альберт Жильцов вступился за рядовых сотрудников Fntastic и напомнил о судьбе игры.

The Day Before много нашумели, к сожалению, не все получилось. 3 дня в Steam пробыли, но не аниматоры в этом виноваты явно.

- Альберт Жильцов, руководитель студии МГЛА

Исполнительный продюсер Сергей Волков в ходе дискуссии также в шутку спросил, не виноваты ли аниматоры и в ситуации вокруг шутера Pioner. Жильцов поддержал иронию и отметил, что не удивился бы, если бы те сами пришли к руководству с требованием свернуть продвижение игры и передать его компании "Ростелеком" решением некоего аниматорского лобби.

Сам Саид Османов после Fntastic перешел в 1C Game Studios, а затем вместе с командой перебрался в студию "МГЛА". По словам разработчика, его задачи кардинально изменились: на The Day Before он просто делал анимации по готовым заданиям, а при создании "Войны Миров: Сибирь" участвует в планировании, общается с лидом и курирует стажеров, из-за чего степень вовлеченности здесь гораздо больше.