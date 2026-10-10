Авторы экшена "Война Миров: Сибирь" объяснили нежелание делиться деталями игры страхом перед партнерами

Разработчики приключенческого экшена "Война Миров: Сибирь" ввели жесткие ограничения на обсуждение проекта во время прямых трансляций. Представители студии "Мгла" прямо заявили, что прекращают отвечать на вопросы фанатов о механиках и сюжете из-за строгих обязательств перед корпоративными инвесторами и партнерами.

Креативный продюсер проекта Альберт Жильцов признал, что спонтанные откровения в неформальной обстановке наносят вред разработке и нарушают подписанные соглашения. По его словам, команда слишком разбаловала сообщество регулярными инсайдами, что противоречит принятой в игровой индустрии практике.

Отвечать на подобные вопросы не следует, так как есть партнеры, и в индустрии так не принято. Это просто неуважение к партнеру.

- Альберт Жильцов, креативный продюсер студии Мгла

Геймдиректор проекта Сергей Волков поддержал позицию продюсера, отметив, что любые несогласованные утечки ломают спланированную маркетинговую стратегию. Разглашение рабочих деталей на стримах создает ложные ожидания у аудитории и мешает издателям выстраивать контролируемое информационное поле вокруг премьеры.

Вместо обсуждения самой "Войны Миров: Сибирь" создатели призвали зрителей задавать вопросы на отвлеченные темы геймдева, технологий и общей культуры разработки. Разработчики готовы делиться опытом управления командами или нюансами работы игровых движков, но ключевые подробности боевика теперь будут раскрываться строго через официальные партнерские пресс-релизы.