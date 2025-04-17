Авторы экшена "Война миров: Сибирь" показали, как создают 3D-модели

Разработчики российского приключенческого экшена «Война миров: Сибирь» поделились новым дневником разработки. В нем команда рассказала о тонкостях создания 3D-моделей.

Актриса театра Ермоловой Александра Милешина расспросила разных сотрудников 1C Game Studios об их кропотливом труде при создании персонажей и, в особенности, ее героини. Например, 3D-художник по персонажам Вадим Заворуев поведал, что при работе над моделью очень помогает знание анатомии: профессионал сразу раскладывает образ на составляющие — кости, мышцы, жировую ткань и так далее.

«Война Миров: Сибирь» основана на культовом фантастическом романе Герберта Уэллса «Война миров». Во вселенной игры инопланетяне десантировались по всей планете, включая Россию. Игрокам в роли простого студента предстоит отправиться вглубь страны, скрываясь от бандитов и хищных марсианских машин. Авторы игры обещают динамический боевик от третьего лица и захватывающий сюжет.

Разработка «Войны миров: Сибирь» займет еще около двух лет.