Авторы экшена "Война Миров: Сибирь" покинули 1C Game Studios и основали независимую команду

Российская компания 1C Game Studios сообщила о важных изменениях в структуре команды, работающей над приключенческим экшеном Война Миров: Сибирь. Коллектив разработчиков под руководством художественного руководителя Альберта Жильцова официально вышел из состава студии. Теперь авторы продолжат создание игры уже в формате новой независимой организации.
Представители 1C Game Studios пожелали своим бывшим коллегам удачи в завершении производства проекта и успехов в будущих начинаниях. На цифровых площадках в графе разработчика все еще указана прежняя компания, но юридический статус авторов уже изменился. Условия сделки и подробности того, как этот переход повлияет на сроки выхода игры, пока остаются в тайне.
По информации из профильных СМИ, команда планирует раскрыть детали сложившейся ситуации на специальной пресс-конференции, которая запланирована на 18 февраля. В самой 1C Game Studios на запросы журналистов ответили, что пока не готовы давать расширенные комментарии по поводу сделки. Сама студия продолжит фокусироваться на поддержке и развитии своих текущих франшиз Ил-2 и Калибр.
Ранее в прессе появлялись слухи о том, что покупкой команды и прав на игру интересовалась группа компаний Леста Игры, однако переговоры могли затянуться из-за бюрократических процедур. Сюжет проекта Война Миров: Сибирь посвящен вторжению марсиан в Россию конца XIX века, а релиз амбициозного экшена ожидается ориентировочно в 2027 году.
Ладно, главное, что бы в шизоэксклюзивность с ВК или РТ не играли.
Помянем...
походу для грантов от государства потребовалась чистая компания...
Это только плюс для игры, чем сильнее гос. контроль, тем игра больше похоже на Смуту.
Это означает, изначально интересный проект и так непонятно когда выходящий, теперь точно не ждать ближайшие годы, а когда в ~2030 он выйдет, то уже будет не актуален.
Печаль. Было интересно, хотя сразу было понятно что маловероятно