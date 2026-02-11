Авторы экшена "Война Миров: Сибирь" покинули 1C Game Studios и основали независимую команду

Российская компания 1C Game Studios сообщила о важных изменениях в структуре команды, работающей над приключенческим экшеном Война Миров: Сибирь. Коллектив разработчиков под руководством художественного руководителя Альберта Жильцова официально вышел из состава студии. Теперь авторы продолжат создание игры уже в формате новой независимой организации.

Представители 1C Game Studios пожелали своим бывшим коллегам удачи в завершении производства проекта и успехов в будущих начинаниях. На цифровых площадках в графе разработчика все еще указана прежняя компания, но юридический статус авторов уже изменился. Условия сделки и подробности того, как этот переход повлияет на сроки выхода игры, пока остаются в тайне.

По информации из профильных СМИ, команда планирует раскрыть детали сложившейся ситуации на специальной пресс-конференции, которая запланирована на 18 февраля. В самой 1C Game Studios на запросы журналистов ответили, что пока не готовы давать расширенные комментарии по поводу сделки. Сама студия продолжит фокусироваться на поддержке и развитии своих текущих франшиз Ил-2 и Калибр.

Ранее в прессе появлялись слухи о том, что покупкой команды и прав на игру интересовалась группа компаний Леста Игры, однако переговоры могли затянуться из-за бюрократических процедур. Сюжет проекта Война Миров: Сибирь посвящен вторжению марсиан в Россию конца XIX века, а релиз амбициозного экшена ожидается ориентировочно в 2027 году.