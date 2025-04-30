Авторы российского экшена "Война миров: Сибирь" ответили на вопросы игроков

Создатели российского приключенческого экшена «Война миров: Сибирь» запустили новый видеоформат дневника разработки. В пилотном выпуске команда ответила на самые разные вопросы, собранные из комментариев в сети.

Например, гейм-директор проекта Андрей Шумаков пояснил, действительно ли треножники в игре озвучили точно так же, как в фильме «Война миров» 2005 года с Томом Крузом, увидят ли игроки исторических персонажей и почему сюжет развернется в Сибири. Гейм-дизайнер Георгий Миронов рассказал, какие механики стоит ждать, будут ли в игре загадки и разрушаемость. А ведущий режиссер Илья Бровкин раскрыл, почему на озвучку не стали брать известных актеров.

«Война Миров: Сибирь» основана на культовом фантастическом романе Герберта Уэллса «Война миров». Во вселенной игры инопланетяне десантировались по всей планете, включая Россию. Игрокам в роли простого студента предстоит отправиться вглубь страны, скрываясь от бандитов и хищных марсианских машин. Авторы игры обещают динамический боевик от третьего лица и захватывающий сюжет.

Разработка «Войны миров: Сибирь» займет еще около двух лет.