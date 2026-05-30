Война Миров: Сибирь 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.4 278 оценок

Авторы "Война Миров: Сибирь" представили новую атмосферную катсцену

butcher69 butcher69

На презентации «Нашы Игры» разработчики «Война Миров: Сибирь» представили новую атмосферную катсцену своей приключенческой игры в альтернативной Российской империи конца XIX века. И судя по показанному материалу, проект сделает акцент на сюжет, постановку и атмосферу.

События игры разворачиваются в альтернативном 1896 году, где Земля переживает вторжение марсиан. Главный герой вынужден бежать на восток через разрушенную страну, спасаясь от гигантских треножников, хаоса и распада цивилизации.

При этом игра не ограничится только скрытностью и исследованием — авторы обещают перестрелки с использованием оружия эпохи, погони, загадки и встречи с неожиданными союзниками.

Особенно интересно выглядит сам сеттинг. Идея перенести вторжение марсиан в декорации Сибири и поздней Российской империи до сих пор воспринимается необычно даже на фоне мировых AAA-релизов. Именно благодаря этой смеси исторического антуража, ретрофантастики и постапокалиптического настроения «Война Миров: Сибирь» продолжает оставаться одной из самых любопытных российских игр последних лет.

Выход «Война Миров: Сибирь» ожидается в 2027 году на ПК через Steam.

YouTube_GamesTezi

Блин, нахрена, нахрена я это посмотрел?! Лучшеб этот момент я увидел во время игры. Нельзя такие классные момоенты выкладывать в сеть до релиза.

Tiger Goose

Озвучка здесь заметно лучше, чем в предыдущих трейлерах.

Red Mausti

о как я переживаю что они обосрутся

FairUlu

Еще одно подтверждение качества.

FireLion1993

Крутяк!

