Война Миров: Сибирь 2027 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.4 230 оценок

Авторы "Войны Миров: Сибирь" раскрыли новые детали про геймплей

butcher69 butcher69

Разработчики приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь» раскрыли новые подробности после недавнего геймплейного трейлера, отвечая на вопросы сообщества. Главный герой игры будет принимать ключевые сюжетные решения, при этом игрок сможет влиять на события только в процессе игры, что создаёт динамичное и вовлекающее повествование.

Геймплей обещает быть разнообразным: помимо столкновений с обычными врагами, игроки встретят несколько уникальных боссов. Для каждого из них создаются специальные арены с уникальными механиками, тесно связанными с сюжетом. При этом фанатам не стоит ждать «босса-вертолёта» — концепции такого масштаба в игре не будет. Сражения между земной императорской армией и технологически продвинутыми марсианами будут максимально кровопролитными, отражая дух оригинального романа Герберта Уэллса.

На вооружении окажутся исторически достоверные образцы 1896 года: револьверы, однозарядные пистолеты и «Маузер». Поздние модели вроде «Кольта» или «Парабеллума» в игре отсутствуют. Разработчики решили отказаться от системы прокачки оружия и увеличения инвентаря, чтобы сохранить уникальность оружия в разных регионах и усилить атмосферу выживания с ограниченными ресурсами. Тем не менее, на уровнях можно будет найти сейфы с полезными предметами, если удастся их вскрыть.

Продолжительность прохождения пока не определена, но команда подчеркивает, что не станет искусственно растягивать игру. Главная цель — создать насыщенный, динамичный опыт без провисаний по темпу. Релиз «Войны Миров: Сибирь» намечен на 2027 год. Разработчики также рассматривают возможность выпуска демо-версии, но только после полной готовности проекта, чтобы игроки смогли оценить работу игры на своём оборудовании.

26
13
Комментарии:  13
нитгитлистер

ждём но не готовимся))

4
askazanov

А чё в своей студии даже не сняли репортаж? Опять всё на коленках что ли делается на удаленке? ))))

4
нитгитлистер

производсвенная тайна)) а то создатели храма зелёной луны подсмотрят как можно нормальные игры делать))

4
Alex40001

ну как бы да скорее всего все на аутсорсе. я как то раз с несколькими людьми разговаривал на эту тему и они игры не делают они все на аутсорс дешманский отдают и в ру игрострое это считается не нормой а обязательным вместо того чтобы разрабатывать самим

3
Newworld_DESTROYER

наша ластуха. что то подсказывает что мы стоим у истоков великой серии

2
North235

Проект, конечно, интригует, базару нет, но я бы не стал загадывать так далеко вперед. Разработчики Смуты тоже хотели сделать наш ответ Ведьмаку.

2
borsic

Пионер тожже выглядил интересно, а на деле обкакались и даже шорты снять не успели.

3
YouTube_GamesTezi

Ей хотя бы до The Order: 1886 дотянуть, а ты тут про Ластуху блин.

zweruchka

Что-то мне подсказывает, что Vladik Brutal, слепленный одним человеком, будет смотреться непревзойденным шедевром на фоне этого.

2
Александр Гоголев

Главное хотябы на вкплей выпустили, не надо ростелеком всучивать.

1
sa1958

Ну может и увидим, если ничего не случиться.

YouTube_GamesTezi

Часто вижу, что в комментах игру сравнивают с The Last of Us, я уверен что ей до The Last of Us очень далеко, яб сравнил её с The Order: 1886.

6363

Посмотрим, что получится но пока радует, что я видел.