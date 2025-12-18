Авторы "Войны Миров: Сибирь" раскрыли новые детали про геймплей

Разработчики приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь» раскрыли новые подробности после недавнего геймплейного трейлера, отвечая на вопросы сообщества. Главный герой игры будет принимать ключевые сюжетные решения, при этом игрок сможет влиять на события только в процессе игры, что создаёт динамичное и вовлекающее повествование.

Геймплей обещает быть разнообразным: помимо столкновений с обычными врагами, игроки встретят несколько уникальных боссов. Для каждого из них создаются специальные арены с уникальными механиками, тесно связанными с сюжетом. При этом фанатам не стоит ждать «босса-вертолёта» — концепции такого масштаба в игре не будет. Сражения между земной императорской армией и технологически продвинутыми марсианами будут максимально кровопролитными, отражая дух оригинального романа Герберта Уэллса.

На вооружении окажутся исторически достоверные образцы 1896 года: револьверы, однозарядные пистолеты и «Маузер». Поздние модели вроде «Кольта» или «Парабеллума» в игре отсутствуют. Разработчики решили отказаться от системы прокачки оружия и увеличения инвентаря, чтобы сохранить уникальность оружия в разных регионах и усилить атмосферу выживания с ограниченными ресурсами. Тем не менее, на уровнях можно будет найти сейфы с полезными предметами, если удастся их вскрыть.

Продолжительность прохождения пока не определена, но команда подчеркивает, что не станет искусственно растягивать игру. Главная цель — создать насыщенный, динамичный опыт без провисаний по темпу. Релиз «Войны Миров: Сибирь» намечен на 2027 год. Разработчики также рассматривают возможность выпуска демо-версии, но только после полной готовности проекта, чтобы игроки смогли оценить работу игры на своём оборудовании.