Авторы "Войны Миров: Сибирь" раскрыли новые детали про геймплей

Разработчики приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь» раскрыли новые подробности после недавнего геймплейного трейлера, отвечая на вопросы сообщества. Главный герой игры будет принимать ключевые сюжетные решения, при этом игрок сможет влиять на события только в процессе игры, что создаёт динамичное и вовлекающее повествование.
Геймплей обещает быть разнообразным: помимо столкновений с обычными врагами, игроки встретят несколько уникальных боссов. Для каждого из них создаются специальные арены с уникальными механиками, тесно связанными с сюжетом. При этом фанатам не стоит ждать «босса-вертолёта» — концепции такого масштаба в игре не будет. Сражения между земной императорской армией и технологически продвинутыми марсианами будут максимально кровопролитными, отражая дух оригинального романа Герберта Уэллса.
На вооружении окажутся исторически достоверные образцы 1896 года: револьверы, однозарядные пистолеты и «Маузер». Поздние модели вроде «Кольта» или «Парабеллума» в игре отсутствуют. Разработчики решили отказаться от системы прокачки оружия и увеличения инвентаря, чтобы сохранить уникальность оружия в разных регионах и усилить атмосферу выживания с ограниченными ресурсами. Тем не менее, на уровнях можно будет найти сейфы с полезными предметами, если удастся их вскрыть.
Продолжительность прохождения пока не определена, но команда подчеркивает, что не станет искусственно растягивать игру. Главная цель — создать насыщенный, динамичный опыт без провисаний по темпу. Релиз «Войны Миров: Сибирь» намечен на 2027 год. Разработчики также рассматривают возможность выпуска демо-версии, но только после полной готовности проекта, чтобы игроки смогли оценить работу игры на своём оборудовании.
ждём но не готовимся))
А чё в своей студии даже не сняли репортаж? Опять всё на коленках что ли делается на удаленке? ))))
производсвенная тайна)) а то создатели храма зелёной луны подсмотрят как можно нормальные игры делать))
ну как бы да скорее всего все на аутсорсе. я как то раз с несколькими людьми разговаривал на эту тему и они игры не делают они все на аутсорс дешманский отдают и в ру игрострое это считается не нормой а обязательным вместо того чтобы разрабатывать самим
наша ластуха. что то подсказывает что мы стоим у истоков великой серии
Проект, конечно, интригует, базару нет, но я бы не стал загадывать так далеко вперед. Разработчики Смуты тоже хотели сделать наш ответ Ведьмаку.
Пионер тожже выглядил интересно, а на деле обкакались и даже шорты снять не успели.
Ей хотя бы до The Order: 1886 дотянуть, а ты тут про Ластуху блин.
Что-то мне подсказывает, что Vladik Brutal, слепленный одним человеком, будет смотреться непревзойденным шедевром на фоне этого.
Главное хотябы на вкплей выпустили, не надо ростелеком всучивать.
Ну может и увидим, если ничего не случиться.
Часто вижу, что в комментах игру сравнивают с The Last of Us, я уверен что ей до The Last of Us очень далеко, яб сравнил её с The Order: 1886.
Посмотрим, что получится но пока радует, что я видел.