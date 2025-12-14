Авторы Войны Миров: Сибирь рассказали о сотрудничестве с аниматорами из Северной Кореи и заказах Disney

В ходе недавней трансляции Сергей Волков, представляющий команду разработки Войны Миров: Сибирь, затронул тему производства контента и неожиданных географических направлений аутсорса. Специалист поделился опытом сотрудничества с аниматорами из Северной Кореи, охарактеризовав их как крайне трудолюбивых сотрудников. По его словам, на данный момент уровень компетенции этих работников позволяет доверять им преимущественно технические задачи, такие как чистка данных захвата движений (mocap), в то время как полноценная творческая анимация им пока дается сложнее.
Волков также отметил неожиданный масштаб индустрии в закрытой стране, заявив, что объемы западных заказов там весьма значительны. В частности, он упомянул, что компания Disney активно отправляет задачи по чистке анимации именно в Северную Корею. При этом взаимодействие с подобными подрядчиками сопряжено с рядом очевидных сложностей: проведение оплаты затруднено, а коммуникация зачастую происходит через онлайн-переводчики, что, по выражению разработчика, превращает рабочий процесс в обоюдное обучение нейросетей.
Нда. Зря они об этом. Сразу на определённые мысли наводят подобные заявления. Но надежда остаётся что всё-таки выйдет у них годнота как говорят некоторые. Несмотря на подобный пиар.
p.s. Северная Корея она же КНДР(Корейская Народно-Демократическая Республика). Не путать с КНР(Китайская Народная Республика) в простонародии Китай он же China.))
Да уж. Видя какое ховно получается у Дриснея последнее время... Действительно.
Ну, вот вчера осилил Трон: Арес и стало понятно, почему он провалился в прокате. Дисней снял неожиданно фильм не для всех. Что для Диснея несвойственно. Впрочем, в этом плане меня больше волнует своё, а тут, к сожалению, потёмкинская деревня только разрастается. Особенно когда извращают старое и милое сердцу. Превращая его в новодел. Выдавая за гранит керамогранит.
Да хоть корейцы пусть помогают, лишь бы это ускорило разработку и не сказалось на качестве.
Анонсировали игру в 2023-ем, а дата выхода на 2027-ой. Очень долго. Ещё не факт что не перенесут.
Мне нравятся разработчики в стиле Hangar 13, анонсировали Мафию в августе 2024-ого и выпустили ровно через год. Примерно тоже самое сейчас с 007 и Томб Райдер.
Интересно когда они расскажут о сотрудничестве с ростелеком игры или вк игры😁
Ближе к релизу, зачем сейчас себя хоронить