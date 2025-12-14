Авторы Войны Миров: Сибирь рассказали о сотрудничестве с аниматорами из Северной Кореи и заказах Disney

В ходе недавней трансляции Сергей Волков, представляющий команду разработки Войны Миров: Сибирь, затронул тему производства контента и неожиданных географических направлений аутсорса. Специалист поделился опытом сотрудничества с аниматорами из Северной Кореи, охарактеризовав их как крайне трудолюбивых сотрудников. По его словам, на данный момент уровень компетенции этих работников позволяет доверять им преимущественно технические задачи, такие как чистка данных захвата движений (mocap), в то время как полноценная творческая анимация им пока дается сложнее.

Волков также отметил неожиданный масштаб индустрии в закрытой стране, заявив, что объемы западных заказов там весьма значительны. В частности, он упомянул, что компания Disney активно отправляет задачи по чистке анимации именно в Северную Корею. При этом взаимодействие с подобными подрядчиками сопряжено с рядом очевидных сложностей: проведение оплаты затруднено, а коммуникация зачастую происходит через онлайн-переводчики, что, по выражению разработчика, превращает рабочий процесс в обоюдное обучение нейросетей.