Авторы "Войны Миров: Сибирь" выпустили новый дневник разработчиков об оружии

Студия МГЛА выпустила новый выпуск дневников разработчиков «Войны Миров: Сибирь». В этот раз создатели игры отправились на киностудию исторических фильмов «Гарнизон-Фильм», чтобы на практике изучить оружие, которое появится в проекте.

Вместе с игровым блогером Алексеем Луцаем и актрисой Александрой Милёшиной разработчики примерили костюмы XIX века и испытали различные образцы вооружения. В выпуске показали Дабл Дерринджер, револьверы Smith & Wesson и «Наган», двуствольное ружье, винтовку Мосина, пушку Барановского и пулемёт «Максим».

Геймдизайнер Георгий Миронов также рассказал о том, как устроена боевая система «Войны Миров: Сибирь». Например, из Smith & Wesson перед выстрелом необходимо вручную взвести курок, тогда как из «Нагана» можно стрелять сразу после нажатия кнопки. При этом револьвер имеет более долгое перезаряжание.

Разработчики рассказали и о других изменениях, появившихся после плейтестов. Боеприпасы разных калибров решили объединить по типам оружия — отдельно для пистолетов, винтовок, дробовиков и других категорий. Такой подход должен сократить время на поиск нужных патронов и смену вооружения, сделав бои более динамичными.

Кроме того, в игре появится возможность использовать штыковую атаку. В новом дневнике разработчики не только рассказали о механике, но и продемонстрировали особенности исторического оружия в реальных условиях, включая стрельбу из пушки.

Новый выпуск получил название «Стрельба 2.0» и стал 14-м дневником разработки «Войны Миров: Сибирь».