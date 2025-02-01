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Война Миров: Сибирь 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Научная фантастика
7.2 168 оценок

Чертежи канализации и советы по укладке волос: какие источники используют создатели "Войны Миров: Сибирь" при разработке

Lunersun
Новости

Команда «Войны Миров: Сибирь» рассказала, как работает над исторической достоверностью проекта. К разработке привлекли целую группу специалистов — от архитекторов до консультантов по исторической одежде. Причём подход у команды весьма дотошный: даже оконные механизмы создают такими, какими они были в ту эпоху.

Архитектор Семён Стариков рассказал, что они не просто копируют старые здания, а создают новые по правилам того времени. Бывает, что поиск информации для одного референсборда затягивается на недели — приходится перелопачивать кучу архивных документов, вплоть до схем городской канализации.

А вот консультант по костюмам Андрей Медведев рассказал, как формируются образы жителей Сибири и европейцев начала XX века. За 25 лет работы у него накопилось несколько тысяч систематизированных изображений. При этом команда находит весьма необычные источники информации — например, старинные листовки с инструкциями по укладке волос помогают воссоздать исторические причёски.

На этом сегодня всё. А в следующий раз разработчики собираются рассказать про работу над 3D-моделями персонажей.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

там черепашки ниндзя у них не пробегали со Сплинтером?

что самое интересное ни один образ не соответствует тому времени ну ок

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