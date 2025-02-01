Чертежи канализации и советы по укладке волос: какие источники используют создатели "Войны Миров: Сибирь" при разработке

Команда «Войны Миров: Сибирь» рассказала, как работает над исторической достоверностью проекта. К разработке привлекли целую группу специалистов — от архитекторов до консультантов по исторической одежде. Причём подход у команды весьма дотошный: даже оконные механизмы создают такими, какими они были в ту эпоху.

Архитектор Семён Стариков рассказал, что они не просто копируют старые здания, а создают новые по правилам того времени. Бывает, что поиск информации для одного референсборда затягивается на недели — приходится перелопачивать кучу архивных документов, вплоть до схем городской канализации.

А вот консультант по костюмам Андрей Медведев рассказал, как формируются образы жителей Сибири и европейцев начала XX века. За 25 лет работы у него накопилось несколько тысяч систематизированных изображений. При этом команда находит весьма необычные источники информации — например, старинные листовки с инструкциями по укладке волос помогают воссоздать исторические причёски.

На этом сегодня всё. А в следующий раз разработчики собираются рассказать про работу над 3D-моделями персонажей.