Генеральный директор студии "Мгла" Альберт Жильцов раскритиковал современные подходы к разработке игр на КРИ 2026

В рамках возрожденной Конференции разработчиков игр, прошедшей 26 июня 2026 года, генеральный директор независимой студии "Мгла" Альберт Жильцов выступил с критикой текущего состояния отечественного геймдева. Глава компании подробно разобрал ключевые заблуждения начинающих специалистов, представителей творческих профессий, программистов и руководителей.

Основную часть своего выступления Жильцов посвятил критике молодых стартаперов и современной образовательной системы. По его оценке, начинающие разработчики слишком рано начинают требовать высокую оплату и искать инвестиции вместо того, чтобы нарабатывать реальный опыт. Спикер предложил заменить термин инвестиции понятием доверие, которое необходимо заслуживать конкретными прототипами и результатами. Не меньшее недовольство руководителя вызвали высшие учебные заведения. Жильцов отметил, что многие вузы фактически превратились в коммерческие предприятия и перестали выполнять свою основную образовательную функцию, ориентируя студентов исключительно на заработок, а не на проведение экспериментов.

Также Жильцов затронул мифы вокруг творческих специальностей, назвав геймдизайнера крайне противоречивой профессией в индустрии. Он подчеркнул, что реальная работа геймдизайнера состоит из рутины, конфигурирования систем и таблиц в Excel, а не из чистого созидания. Если за всю творческую карьеру специалисту удается улучшить игровой процесс хотя бы на 10%, это уже можно считать огромным достижением. Аналогичным образом глава студии высказался о концепт-художниках и аниматорах. Жильцов развенчал миф о том, что концептеры обязательно должны быть нелюдимыми интровертами с психологическими травмами. Он добавил, что анимация в современных трехмерных играх является скорее инженерной дисциплиной, в которой понимание ритма важнее умения хорошо рисовать, а популярные книги об историях успеха крупных студий вроде Pixar зачастую бесполезны, так как они пишутся после достижения результатов.

Особое внимание спикер уделил проблеме профессионального выгорания и отношению сотрудников к производственному процессу. Жильцов открыто назвал наемных работников инструментами, подчеркнув, что работодатель приобретает их навыки для решения конкретных задач. По мнению руководителя, забота о психологическом состоянии и гигиене труда полностью лежит на самом специалисте, поскольку выгоревшие и несчастные сотрудники не приносят компании никакой пользы, а лишь наносят ущерб. Он также призвал прекратить жалобы на работу в стол. Если проект закрывается, но специалисты своевременно получали оплату, это следует воспринимать как оплаченный опыт, а не повод для негатива.

Критике подверглись и технические специалисты. Жильцов выразил недовольство тем, что программисты часто спорят о превосходстве языков программирования или движков вроде Unreal Engine, создавая нежизнеспособные прототипы на блюпринтах. Он отметил, что многие разработчики перекладывают вину за плохой результат на некорректные технические задания, забывая, что составление ТЗ является совместной работой, в которой они обязаны принимать активное участие. Спикер также добавил, что в геймдеве до сих пор существует переоценка мощности видеокарт, хотя большинство критических задержек в играх по-прежнему упираются в производительность центрального процессора.

В финале выступления глава студии "Мгла" обратился к руководящему звену и индустрии в целом. Он напомнил, что продюсеры и менеджеры проектов не должны вести себя как начальство, поскольку их главная цель состоит в помощи команде и структурировании хаоса разработки. При этом Жильцов подчеркнул, что в случае провала игры вся ответственность всегда лежит исключительно на руководителе, который нанимал сотрудников и ставил задачи. Спикер призвал участников отечественного рынка перестать жаловать на отсутствие государственных фондов или внешних инвестиций и начать приносить личные жертвы ради достижения качественного результата.