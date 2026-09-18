Глава студии "Мгла" раскритиковал инди-разработчиков за лень и предрек рост стоимости рекламы в 10 раз из-за нейросетей

Участие начинающих отечественных создателей видеоигр в питчинг-сессиях фестиваля "Игропром" в Сколково вызвало резкую критику со стороны опытных представителей индустрии. Руководитель разработки исторического экшена "Война Миров: Сибирь" и глава студии "Мгла" Альберт Жильцов в эфире подкаста "После Титров" подробно рассказал о нежелании молодых инди-команд заниматься продвижением своих проектов. По его словам, на фоне надвигающегося кризиса перепроизводства из-за генеративного искусственного интеллекта подобная пассивность авторов окончательно уничтожит их шансы на выживание.

В рамках бизнес-дня фестиваля 8 независимых команд представили свои наработки перед потенциальными инвесторами и представителями крупных издательств, включая компании Astrum и HeroCraft. Одна из команд запросила скромные 1.2 млн рублей на завершение игры, которая находилась в производстве уже 2 года, но по-прежнему демонстрировала крайне слабый визуальный уровень. Жильцов предложил авторам 3 млн рублей при условии полной смены концепции, решив проверить их преданность собственному детищу, однако разработчик распознал проверку и ответил категорическим отказом.

Настоящее недоумение у экспертов вызвала открытая неготовность независимых авторов рекламировать собственные творения. Выступавшая на сцене создательница проекта неосторожно заявила, что ее коллективу из 4 человек требуются сторонние средства на маркетинг, поскольку у них нет времени на ведение социальных сетей. На удивленный вопрос представителя Херокрафт о том, что мешает авторам регулярно публиковать геймплейные ролики в тематических сообществах, девушка ответила, что одна подобная попытка выбила всю команду из рабочего процесса на 2 недели. Другой начинающий автор прямо признался инвесторам, что не хочет заниматься продвижением лично, рассчитывая переложить эту работу на издателя.

Альберт Жильцов констатировал, что молодые авторы фундаментально путают понятия спонсора и инвестора. Если спонсор выделяет средства на безвозмездной основе просто потому, что ему приглянулась задумка, то профессиональный инвестор вкладывает деньги исключительно ради возврата капитала и извлечения коммерческой выгоды. Полное игнорирование рыночных законов привело к закономерному финалу: ни один из 8 презентованных на сцене инди-проектов не получил финансирования от присутствовавших компаний.

Особую недальновидность такому подходу придает стремительное развитие нейросетей, которое вскоре сделает рекламу в разы дороже самого производства. Жильцов напомнил, что даже в традиционной индустрии расходы на продвижение часто составляют до 50% от совокупного бюджета. Однако с приходом генеративных систем базовый порог входа на рынок попросту исчезнет. Если раньше авторам требовалось собрать штат специалистов и наладить рабочие процессы, то теперь любой одиночка сможет штамповать низкобюджетные поделки сотнями.

В условиях, когда себестоимость генерации базового игрового процесса приблизится к нулю, цифровые витрины сервиса Steam захлестнет волна однотипных релизов, созданных искусственным интеллектом. Жильцов предупредил, что в этой среде расходы на рекламу неизбежно превысят затраты на разработку в 3, 5 или даже 10 раз, поскольку пробиться сквозь бесконечный информационный шум без гигантских бюджетов на покупку трафика станет невозможно. Отказ независимых команд от самостоятельного пиара в таких реалиях равносилен добровольному закрытию проекта.

Руководитель агентства Nebolsina Production Анна Небольсина отметила, что традиционный маркетинг через сторонние агентства окончательно утрачивает эффективность из-за сложной бюрократии и многослойного менеджмента. По ее оценке, единственной рабочей альтернативой для инди-сегмента остается развитие персонального бренда студии, прямое сотрудничество с лояльными стримерами и честный диалог с игровым сообществом без посредников.

Дискуссии о перспективах независимого геймдева и влиянии современных технологий прошли на площадке "Московского инновационного кластера" в Сколково.