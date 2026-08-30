Кассовые аппараты помогут передать атмосферу эпохи в "Войне Миров: Сибирь" - разработчики поделились историей

Студия «Мгла» продолжает раскрывать детали мира приключенческой игры «Война миров: Сибирь». На этот раз разработчики рассказали об одном из предметов, который можно будет встретить в игре, — старинном кассовом аппарате.

По словам авторов, один из первых кассовых аппаратов в России появился в московском магазине, который сегодня известен как ЦУМ. Подобные устройства стали использоваться в крупных торговых заведениях европейского типа, где требовался строгий учёт выручки.

При оплате аппарат звонил колокольчиком, печатал чек и открывал денежный ящик. Такие устройства встречались не только в магазинах, но и в дорогих ресторанах, где их называли своеобразными «неподкупными кассирами». Они помогали контролировать выручку и одновременно подчёркивали статус заведения.

Разработчики «Войны миров: Сибирь» регулярно публикуют подобные материалы, раскрывая исторические детали и предметы, которые помогают сделать игровой мир более достоверным.

«Война миров: Сибирь» — приключенческая игра от студии «Мгла», действие которой разворачивается в альтернативной версии Сибири начала XX века. Проект уже можно добавить в список желаемого в Steam, однако точная дата выхода пока не объявлена.