Кассовые аппараты помогут передать атмосферу эпохи в "Войне Миров: Сибирь" - разработчики поделились историей

Студия «Мгла» продолжает раскрывать детали мира приключенческой игры «Война миров: Сибирь». На этот раз разработчики рассказали об одном из предметов, который можно будет встретить в игре, — старинном кассовом аппарате.
По словам авторов, один из первых кассовых аппаратов в России появился в московском магазине, который сегодня известен как ЦУМ. Подобные устройства стали использоваться в крупных торговых заведениях европейского типа, где требовался строгий учёт выручки.
При оплате аппарат звонил колокольчиком, печатал чек и открывал денежный ящик. Такие устройства встречались не только в магазинах, но и в дорогих ресторанах, где их называли своеобразными «неподкупными кассирами». Они помогали контролировать выручку и одновременно подчёркивали статус заведения.
Разработчики «Войны миров: Сибирь» регулярно публикуют подобные материалы, раскрывая исторические детали и предметы, которые помогают сделать игровой мир более достоверным.
«Война миров: Сибирь» — приключенческая игра от студии «Мгла», действие которой разворачивается в альтернативной версии Сибири начала XX века. Проект уже можно добавить в список желаемого в Steam, однако точная дата выхода пока не объявлена.
Прямо батоном из сталкера два запахло. такое же страдание херней... но нужно же активность из воздуха делать...
А мне "Зимнюю хижину" напомнило. Там тоже после добавления новой детали новость выходила, будь то подкова над входной дверью или конура во дворе.
Здесь, конечно, размах совсем другого масштаба и качества: был трейлер про рояль, машинки Зингера, теперь вот кассовые аппараты. Далее, по всей видимости, будет ролик про пишущие машинки или телефон, который в конце 19-го века входил в обиход.
само собой в каждой сибирской хате была машинка зингер, кассовый аппарат и арифмометр. ну, и печатная машинка до кучи.